Верующим разрешается пить?! Да, но не все подряд и в определенном количестве
У церкви отношение к алкоголю двоякое. С одной стороны, спиртное не запрещено, а с другой - его употребление порицается. Человеку нужно выбрать золотую середину. Отец Андрей выдвинул интересную версию о том, почему сибирякам алкоголь противопоказан.
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Какое количество алкоголя разрешено выпивать верующему человеку?.
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Материал создан при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2018 - 2019».
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