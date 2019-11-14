2019-11-14T11:09:51+03:00
Общество

Верующим разрешается пить?! Да, но не все подряд и в определенном количестве

Отец Андрей объясняет, что, с одной стороны, спиртное не запрещено, а с другой - его употребление порицается.
Поделиться:
Фото: freepik.comФото: freepik.com
Изменить размер текста:

У церкви отношение к алкоголю двоякое. С одной стороны, спиртное не запрещено, а с другой - его употребление порицается. Человеку нужно выбрать золотую середину. Отец Андрей выдвинул интересную версию о том, почему сибирякам алкоголь противопоказан.

Если у вас есть вопросы к батюшке, присылайте их нам на почту: kp.nsk@phkp.ru, обязательно делайте пометку «Батюшка отвечает».

Какое количество алкоголя разрешено выпивать верующему человеку?.

Все видео ищите по хештегу #батюшкаОтвечаетНСК

Материал создан при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2018 - 2019».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Было даже жарко»: сибирячка похвасталась зимним макияжем
Никита Исаев, умерший в поезде, должен был приехать в Новосибирск
Может быть где угодно: педофила из Алтайского края ищут в Новосибирской области
Оставили ни с чем: сибирячка пожаловалась на фальшивую фирму по доставке одежды
Ищут пострадавших: полицейские задержали мужчину, подозреваемого в воровстве
300 человек на мороз: в Новосибирске из университета эвакуировали студентов
«Ужас, что творится»: сибиряки нашли мертвого мужчину под окнами многоэтажки
Батюшки, как они играют: священники проведут турнир по футболу
Не смешно: в Новосибирске ограбили несколько машин, пока их владельцы были на концерте юмористов
В Новосибирске появилась скульптура-мотоцикл в память о жертвах ДТП
«Это к морозам»: сибиряки увидели три солнца в морозном небе
Очень нескромно: сибирячка показала откровенный танец в комбинезоне на голое тело
«Разбили заднее стекло и вытащили наушники»: в Новосибирске ищут автоворов
«Перерезали горло и бросили умирать»: в Новосибирске изверги жестоко убили кота
«Людей жалко»: в Ленинском районе сгорел частный дом
Чтобы снова не ловить: в Новосибирске на бездомных собак установят чипы
«Кто эта тварь?»: новосибирцы ищут хозяина, завязавшего умирающего пса в мешке
«Ему нельзя было даже садиться»: общественники жалуются на полицию Таганрога, которая не могла увезти лейтенанта на операцию в Новосибирск
То в жар, то в холод: в Новосибирске потеплеет от -30 до -5 градусов
«Дело могут закрыть»: родственники погибшего сибиряка ищут очевидцев ДТП
«Ради трех детей»: многодетная мать украла из кассы ломбарда сотни тысяч рублей
«Директор вышла замуж за своего ученика! И ничего!»: в школе заступились за учительницу, которая соблазнила старшеклассника
Чемпион-тяжеловес из Новосибирска скончался в Москве после «Битвы за хайп»