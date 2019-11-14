Верующим разрешается пить?! Да, но не все подряд и в определенном количестве

14 Нояб. 11:09 2019-11-14T11:09:51+03:00

Отец Андрей объясняет, что, с одной стороны, спиртное не запрещено, а с другой - его употребление порицается.

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У церкви отношение к алкоголю двоякое. С одной стороны, спиртное не запрещено, а с другой - его употребление порицается. Человеку нужно выбрать золотую середину. Отец Андрей выдвинул интересную версию о том, почему сибирякам алкоголь противопоказан.

Если у вас есть вопросы к батюшке, присылайте их нам на почту: kp.nsk@phkp.ru, обязательно делайте пометку «Батюшка отвечает».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/743659" frameborder="0"></iframe> Какое количество алкоголя разрешено выпивать верующему человеку?.

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Материал создан при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2018 - 2019».

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