Наказать живодеров! Полтысячи человек заявили в прокуратуру о жестоком убийстве кота Моти
В Прокуратуру Новосибирской области поступило колоссальное количество обращений, связанных с убийством кота Моти. Животное, судя по тому, какими нашли его останки, стало жертвой жестокого преступления.
- Поступило около 450 обращений. Это электронные обращения с одним и тем же текстом, либо с текстами, в которых разница небольшая, - сообщила КП-Новосибирск старший помощник прокурора Новосибирской области по рассмотрению обращений и приему граждан Светлана Уханева. - Обращения приходят на официальный сайт прокуратуры Новосибирской области. Приходят со всего региона и из других регионов.
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По словам Светланы Юрьевны, в августе сотрудники зафиксировали 337 обращений, после этого поступило еще более ста. Авторам запросов прокуратура, как требует закон, дает ответ.
- Это дело было запрошено из отдела полиции Советского района и передано в Следственный комитет, - прокомментировала Уханева КП-Новосибирск. - Контроль установлен в прокуратуре Новосибирской области, а также личный контроль установил руководитель Следственного комитета области.
ИСТОЧНИК KP.RU