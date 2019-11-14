2019-11-14T06:42:34+03:00
Происшествия

Наказать живодеров! Полтысячи человек заявили в прокуратуру о жестоком убийстве кота Моти

В ведомстве говорят, что получили беспрецедентно много писем, связанных с жестокостью над животным
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Изувеченное тело кота хозяева нашли в мусорном контейнере.Изувеченное тело кота хозяева нашли в мусорном контейнере.
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В Прокуратуру Новосибирской области поступило колоссальное количество обращений, связанных с убийством кота Моти. Животное, судя по тому, какими нашли его останки, стало жертвой жестокого преступления.

- Поступило около 450 обращений. Это электронные обращения с одним и тем же текстом, либо с текстами, в которых разница небольшая, - сообщила КП-Новосибирск старший помощник прокурора Новосибирской области по рассмотрению обращений и приему граждан Светлана Уханева. - Обращения приходят на официальный сайт прокуратуры Новосибирской области. Приходят со всего региона и из других регионов.

«Увидели, как девочка с зелеными волосами вышла с мешком» - хозяева кота вычислили садистов по камере видеонаблюдения. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)

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По словам Светланы Юрьевны, в августе сотрудники зафиксировали 337 обращений, после этого поступило еще более ста. Авторам запросов прокуратура, как требует закон, дает ответ.

- Это дело было запрошено из отдела полиции Советского района и передано в Следственный комитет, - прокомментировала Уханева КП-Новосибирск. - Контроль установлен в прокуратуре Новосибирской области, а также личный контроль установил руководитель Следственного комитета области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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