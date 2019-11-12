Как бороться с подкроватными монстрами вашего малыша
Страхи у детей возникают и пропадают, меняются, но, как правило, надолго не задерживаются. Это нормальная часть взросления: дети учатся преодолевать свои страхи. Главное, чтобы малыш понимал, что к его страхам относятся без пренебрежения, а с пониманием и заботой.
Что делать, если ребенок боится чудовищ и не хочет спать один?.
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Материал создан при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2018 - 2019».
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