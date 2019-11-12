2019-11-12T13:04:16+03:00
Общество

Как бороться с подкроватными монстрами вашего малыша

Взрослые понимают, что боятся - это нормальный процесс, но родители ни в коем случае не должны показать малышу, что не воспринимают его переживания всерьез.
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Фото: freepik.comФото: freepik.com
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Страхи у детей возникают и пропадают, меняются, но, как правило, надолго не задерживаются. Это нормальная часть взросления: дети учатся преодолевать свои страхи. Главное, чтобы малыш понимал, что к его страхам относятся без пренебрежения, а с пониманием и заботой.

Что делать, если ребенок боится чудовищ и не хочет спать один?.

Если у вас есть вопросы к батюшке, присылайте их нам на почту: kp.nsk@phkp.ru, обязательно делайте пометку «Батюшка отвечает».

Все видео ищите по хештегу #батюшкаОтвечаетНСК

Материал создан при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2018 - 2019».

ИСТОЧНИК KP.RU

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