Как бороться с подкроватными монстрами вашего малыша

СЕГОДНЯ 13:04 2019-11-12T13:04:16+03:00

Взрослые понимают, что боятся - это нормальный процесс, но родители ни в коем случае не должны показать малышу, что не воспринимают его переживания всерьез.

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Страхи у детей возникают и пропадают, меняются, но, как правило, надолго не задерживаются. Это нормальная часть взросления: дети учатся преодолевать свои страхи. Главное, чтобы малыш понимал, что к его страхам относятся без пренебрежения, а с пониманием и заботой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/743290" frameborder="0"></iframe> Что делать, если ребенок боится чудовищ и не хочет спать один?.

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Материал создан при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2018 - 2019».

ИСТОЧНИК KP.RU