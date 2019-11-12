2019-11-12T05:48:59+03:00
Экономика

Альфа-Банк начал предоставлять юридическую помощь для своих клиентов-физлиц

Так, теперь все частные клиенты могут получить консультацию профессионального юриста в рамках услуги «Юрист 24\7».
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Фото: freepik.comФото: freepik.com
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Альфа-Банк с текущего ноября начинает предоставлять своим клиентам-физическим лицам новый справочные услуги.

Как сообщает издание NewsNN, клиенты Альфа-Банка могут приобрести сертификат на юридическую помощь онлайн в рамках выбранного тарифного пакета. Так, стоимость услуги «Юрист 24/7» составляет от трех тысяч рублей до 12 тысяч рублей в месяц. Отмечается, что юридические консультации будут оказывать партнеры Альфа-Банка.

Директор по развитию бизнеса в партнерском канале Альфа-Банка Даниил Поколодный отметил, что лояльность клиентов к банку увеличивается при наличии дополнительных сервисов и их многообразия. Он добавил, что в Альфа-Банке стараются работать со своими клиентами по принципу «одного окна» и предоставляют массу необходимых услуг для решения повседневных задач. Так. Банк предоставляет множество нефинансовых услуг для своих клиентов, которые уже получили массу одобрения. Именно поэтому, подчеркнул Поколодный, банк решил предоставлять также и одну из самых популярных услуг – юридические онлайн-консультации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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