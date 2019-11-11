2019-11-11T10:08:53+03:00
Общество

Сладкого захотелось: новосибирские подростки украли в магазине 11 плиток шоколада

Их задержали сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ
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Сразу несколько воришек в выходные задержали сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ.Сразу несколько воришек в выходные задержали сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ.
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Согласно отчету дежурной части Агентства Безопасности ГВАРДИЯ за прошедшие выходные дни группы быстрого реагирования чаще всего выезжали на кражи и отказы посетителей от оплаты счетов.

8.11.2019г. в супермаркете на ул. Троллейная в Ленинском районе мужчина похитил бутылку виски. Бойцы ГБР задержали его и передали сотрудникам полиции.

8.11.2019г. в Центральном районе, в ресторане на Красном проспекте, посетитель поужинал и выпил спиртного на 4477 рублей, а потом заявил, что денег для расчёта у него нет. Охранник вызвал группу быстрого реагирования. Сотрудники ГВАРДИИ задержали должника и передали его правоохранителям.

9.11.2019г. в Ленинском районе в супермаркете на Горском микрорайоне двое 15-летних подростков похитили 11 плиток шоколада. Ущерб в магазине оценили на 1837 рублей. Гвардейцы задержали воришек, передали сотрудникам полиции.

9.11.2019г. в Октябрьском районе в магазин на ул. Высоцкого нетрезвый посетитель принес начатую бутылку водки и попросил поменять её на новую. Мотивировал тем, что эта не понравилась ему по вкусу. Предположив, что сейчас случится скандал, продавец нажала кнопку тревожной сигнализации и вызвала ГБР. Однако, получив мотивированный отказ в обмене, мужчина удалился без ругани.

9.11.2019г. в Центральном районе в ресторане на ул. Ленина мужчина в изрядном опьянении не смог рассчитаться по счету, у него не хватило 1050 рублей. Мужчина был задержан и передан сотрудникам полиции.

10.11.2019г. в Железнодорожном районе в ресторане на ул. Вокзальная магистраль посетитель выпил кружку пива и ушел, не рассчитавшись. Ущерб составил 210 рублей. Группу быстрого реагирования сотрудники заведения вызвали, когда мужчина уже скрылся, и нарушителя задержать не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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