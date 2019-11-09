2019-11-09T10:36:17+03:00
Происшествия

«Мама побежала за помощью к соседям»: стали известны страшные подробности о пожаре, унесшем жизни двух малышей

Детям было три и четыре года
Ульяна ДЖАНКОВА
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Мама была с детьми, когда начался пожар. Фото: МЧС по Новосибирской областиМама была с детьми, когда начался пожар. Фото: МЧС по Новосибирской области
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Следователи рассказали, что происходило перед пожаром, унесшем жизни двух малышей. Напомним, ЧП произошло в четверг, 7 ноября, в деревне Красноярка Венгеровского района около 22 часов. На пожаре в доме из бруса погибли двое маленьких детей: мальчик и девочка. В первые часы после ЧП оставалось неизвестным, где были родители, когда загорелась квартира, почему малышам никто не помог выбраться из полыхающего дома.

— Дети возраста 3-х и 4-х лет находились с 42-летней матерью. Отец находился на работе. После начала возгорания женщина побежала за помощью к соседям, которые вызвали сотрудников МЧС, но спасти детей не удалось, — сообщают в следственном комитете по Новосибирской области. — Возбуждено уголовное дело дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

В следственном комитете по Новосибирской области отказались сообщить КП-Новосибирск, пояснила ли мама, почему начался пожар.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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