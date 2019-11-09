«Мама побежала за помощью к соседям»: стали известны страшные подробности о пожаре, унесшем жизни двух малышей
Следователи рассказали, что происходило перед пожаром, унесшем жизни двух малышей. Напомним, ЧП произошло в четверг, 7 ноября, в деревне Красноярка Венгеровского района около 22 часов. На пожаре в доме из бруса погибли двое маленьких детей: мальчик и девочка. В первые часы после ЧП оставалось неизвестным, где были родители, когда загорелась квартира, почему малышам никто не помог выбраться из полыхающего дома.
— Дети возраста 3-х и 4-х лет находились с 42-летней матерью. Отец находился на работе. После начала возгорания женщина побежала за помощью к соседям, которые вызвали сотрудников МЧС, но спасти детей не удалось, — сообщают в следственном комитете по Новосибирской области. — Возбуждено уголовное дело дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).
В следственном комитете по Новосибирской области отказались сообщить КП-Новосибирск, пояснила ли мама, почему начался пожар.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
«Родителей дома не было»: на пожаре под Новосибирском погибли двое малышей
Их тела нашли, когда разбирали завалы. (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU