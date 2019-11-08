«Родителей дома не было»: на пожаре под Новосибирском погибли двое малышей
Трагедия произошла в деревне Красноярка Венгеровского района. На пожаре в доме из бруса погибли двое маленьких детей: мальчик и девочка.
— Первичный осмотр показал, что печь в доме была не топлена, очаг находился в спальне. Проверяются две версии возникновения пожара: неосторожное обращение с огнем или короткое замыкание электропроводки, — сообщают в МЧС по Новосибирской области.
Известно, что год назад в загоревшейся квартире был установлен автономный дымовой пожарный извещатель без GSM-модуля.
Сейчас следователи Следственного комитета и дознаватели МЧС выясняют, почему дети находились одни без присмотра взрослых и родителей. Кто вызвал пожарных — не сообщают.
— Возбуждено уголовное дело возбуждено уголовное дело по факту гибели в пожаре двух малолетних детей по ст. 109 УК РФ (»Причинение смерти по неосторожности»), — сообщили в Следственном комитете по Новосибирской области.
ИСТОЧНИК KP.RU