«Родителей дома не было»: на пожаре под Новосибирском погибли двое малышей

СЕГОДНЯ 07:19 2019-11-08T07:20:41+03:00

На пожаре под Новосибирском погибли дети. Фото: МЧС по Новосибирской области

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Трагедия произошла в деревне Красноярка Венгеровского района. На пожаре в доме из бруса погибли двое маленьких детей: мальчик и девочка.

— Первичный осмотр показал, что печь в доме была не топлена, очаг находился в спальне. Проверяются две версии возникновения пожара: неосторожное обращение с огнем или короткое замыкание электропроводки, — сообщают в МЧС по Новосибирской области.

Известно, что год назад в загоревшейся квартире был установлен автономный дымовой пожарный извещатель без GSM-модуля.

Сейчас следователи Следственного комитета и дознаватели МЧС выясняют, почему дети находились одни без присмотра взрослых и родителей. Кто вызвал пожарных — не сообщают.

— Возбуждено уголовное дело возбуждено уголовное дело по факту гибели в пожаре двух малолетних детей по ст. 109 УК РФ (»Причинение смерти по неосторожности»), — сообщили в Следственном комитете по Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU