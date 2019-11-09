2019-11-09T10:31:35+03:00
Происшествия

Новосибирские угонщики охотятся на «Лексусы»: 4 похожих иномарки пропали за неделю

Преступники похищают такие автомобили с интервалом ровно в двое суток
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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В Новосибирске объявлена охота на Lexus. Фото: Lexus.В Новосибирске объявлена охота на Lexus. Фото: Lexus.
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Преступники объявили охоту на «Лексусы». За первую неделю ноября в городе похищено четыре таких иномарки. Все – серии RX. Если взглянуть на данные МВД, получается, что автомобили пропадают с интервалом в двое суток.

В ночь на 2 ноября неизвестные угнали черный Lexus RX 350 (А 433 ХТ 198) от дома Белинского, 6.

В ночь на 4 ноября пропал бордовый Lexus RX 270, (В 327 УС 154). Он был припаркован на Магистральной, 51.

С 5 на 6 ноября преступники угнали черный Lexus RX 450 (Е 934 РО 154), который находился на Минина, 20/2.

И вот – новое сообщение от правоохранителей:

«В период с 20.00 07 ноября до 09.00 08 ноября от дома 9 по улице Тружеников совершен угон автомобиля Lexus RX 300, черного цвета, 2018 года выпуска. Госномер: Н 827 УА 154».

- Я заметила, что машины часто угоняются партиями. Не так давно была серия угонов Toyota RAV4, так же были серии угонов Lexus, Toyota Land Cruiser и Toyota Land Cruiser Prado. Сейчас с начала ноября угнан уже четвертый Lexus серии RX. Я считаю, что угонщики работают по определенному заказу, - прокомментировала КП-Новосибирск общественница Татьяна Рычкова, которая руководит в Новосибирске Сообществом поискам угнанных автомобилей.

Напомним, что полгода назад с интервалом всего в сутки преступники угнали два автомобиля Lexus GX.

ИСТОЧНИК KP.RU

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