Охота на «Лексусы»: в Новосибирске вновь угнали дорогую иномарку

СЕГОДНЯ 14:51 2019-04-26T14:51:08+03:00

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В Новосибирске неизвестные угнали иномарку. Машина пропала в ночь с 25 на 26 апреля.

- От дома 30/1 по улице Серафимовича совершен угон автомобиля Lexus GX 470 2005 года выпуска, серебристого цвета. Госномер: А021АР, 154 регион. Особые приметы: поврежден задний бампер, на правой двери царапина, - сообщает МВД.

Напомним, что сутками ранее неизвестные угнали Lexus GX 460, который был припаркован у Выставочной, 32.

Впрочем, преступники охотятся не только за иномарками. От дома Виталия Потылицына, 3 угнали серый УАЗ с госномером: С422НМ.

Тех, кто увидит эти автомобили, полиция просит звонить на номер: «102». Либо можно оставить сообщение на WhatsApp МВД:+7-999-304-99-32.

ИСТОЧНИК KP.RU