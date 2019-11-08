8-летняя девочка воровала сладости в магазине: продавцы решили ее проучить

СЕГОДНЯ 15:00 2019-11-08T15:01:50+03:00

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Бойцы группы быстрого реагирования задержали восьмилетнюю девочку, которая постоянно совершала в магазине кражи.

Вчера в 12:51 кнопку тревожной сигнализации нажали в магазине на ул. Спортивная в Ленинском районе Новосибирска. Сотрудники увидели, что в торговый зал прошла девочка, ранее неоднократно замеченная в воровстве, и вызвали группу быстрого реагирования.

Ребенок в очередной раз решил совершить кражу. В этот раз юная леди взяла с полки баллончик со сладким спреем, спрятала его в карман куртки и направилась к выходу. Там ее задержали бойцы группы быстрого реагирования.

Сотрудники магазина уже несколько раз ловили эту девчонку с украденными шоколадками или конфетами. Девочка рассказывала, что её воспитывает только папа и бабушка, денег в семье не хватает, мама живет далеко.

Каждый раз сотрудники проявляли жалость к ребенку и отпускали её безнаказанно. Но в этот раз малолетнюю рецидивистку решили проучить и вызвали охрану.

Бойцы группы быстрого реагирования передали задержанную сотрудникам полиции. Выяснилось, что малолетка уже состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU