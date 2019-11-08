«Извините, у меня все трясет...»: СМИ ошибочного похоронили популярного блогера

СЕГОДНЯ 08:21 2019-11-08T08:25:29+03:00

На фото - живой человек, популярная девушка-блогер из Tik Tok. Фото: со страницы блогера

В Новосибирске покончила с собой 11-летняя школьница. Из-за снимков в соцсети, ее спутали с живой девушкой

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По интернету разлетелись снимки популярного у молодежи блогера. Фотографию сопровождают трагичные подписи — «покончила с собой». На самом деле, девушка, что изображена на кадрах — жива.

Речь идет о звезде соцсети Tik Tok, которая известна фанатам под мужскими псевдонимами: Ян Бездушный, Ян Лис, Ян Томбой. Ошибочно похоронили ее средства массовой информации. Путаница возникла из-за реальной трагедии в Новосибирске: счеты с жизнью свела пятиклассница, девочка-неформал. Она была поклонницей Яна Лиса, поэтому выставляла фотографии блогера у себя на странице в соцсети. Журналисты приняли снимки за изображение девочки из Новосибирска.

Блогера ошибочно похоронили в Интернете.

Теперь и по информационным лентам, и по соцсетям разлетаются фотографии девушки-блогера с информацией о самоубийстве. Сотрудники «Комсомольской правды» в первые минуты тоже оказались в заблуждении, за что редакция приносит извинения Яну Бездушному и всем поклонникам этой медийной персоны. К слову, КП-Новосибирск быстро заметила ошибку и все исправила.

Тем временем, ряд СМИ остается в заблуждении, и фотографии блогера разлетаются в контексте трагических сообщений. Популярная девушка даже выложила видео, в котором обращается к аудитории.

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«Ребята, простите, сегодня должны были быть и посты новые, и реклама. Ребята, с рекламой извините меня, пожалуйста. Сегодня я планировала снимать, но я просто не в состоянии. У меня все трясет», — обрывается она на полуслове.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/742550" frameborder="0"></iframe> Звезду Tik Tok ошибочного похоронили в Интернете.

ИСТОЧНИК KP.RU