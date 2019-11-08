СЕГОДНЯ 06:27 2019-11-08T06:27:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Редакция «Комсомольской правды» пригласила новосибирских медиаперсон проверить, что творится на Золотой Ниве, и оценить крупнейший жилой комплекс в районе. На строительной площадке гостей встретили представители компании «СибирьИнвест».

Возведение ЖК Золотая Нива вступает в финальную стадию: закрыт тепловой контур и демонтированы подъемные краны. Это значит, что до получения ключей от квартир остались считаные месяцы. Компания «СибирьИнвест» приурочила к событию встречу с новосибирскими инфлюенсерами. И вот как это было.

Район Золотой Нивы богат на корнеры, спа-салоны локального масштаба, фитнес-залы и торговые центры. Молодой маме здесь будет уютно: все необходимое в пешей доступности. Даже поликлиники, школы и детские сады находятся на расстоянии не более 500 метров. До центра - 15 минут на машине, до метро - 7 минут пешком. Семье с маленькими детьми здесь понравится. Строители ЖК Золотая Нива в свою очередь пообещали возвести во дворе комплекса бассейн. Как говорят в отделе продаж компании, уже несколько семей приобрели квартиры именно из-за него: если вы растите будущего чемпиона, ежедневные тренировки должны проходить рядом с домом - это залог того, что у ребенка останется свободное время, чтобы поиграть и отдохнуть. А большой двор с разноплановыми детскими площадками позволит завести друзей по интересам.

В процессе экскурсии по стройке оказалось, что часть гостей живут как раз в Дзержинском районе, поэтому все преимущества жизни здесь они и так знают.

Посмотреть фото и отзывы блогеров здесь