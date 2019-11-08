2019-11-08T06:27:41+03:00
Недвижимость

Что «творится» на Золотой Ниве?

Редакция «Комсомольской правды» пригласила новосибирских медиаперсон, чтобы оценить крупнейший жилой комплекс в районе
Поделиться:
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Изменить размер текста:

Редакция «Комсомольской правды» пригласила новосибирских медиаперсон проверить, что творится на Золотой Ниве, и оценить крупнейший жилой комплекс в районе. На строительной площадке гостей встретили представители компании «СибирьИнвест».

Возведение ЖК Золотая Нива вступает в финальную стадию: закрыт тепловой контур и демонтированы подъемные краны. Это значит, что до получения ключей от квартир остались считаные месяцы. Компания «СибирьИнвест» приурочила к событию встречу с новосибирскими инфлюенсерами. И вот как это было.

Район Золотой Нивы богат на корнеры, спа-салоны локального масштаба, фитнес-залы и торговые центры. Молодой маме здесь будет уютно: все необходимое в пешей доступности. Даже поликлиники, школы и детские сады находятся на расстоянии не более 500 метров. До центра - 15 минут на машине, до метро - 7 минут пешком. Семье с маленькими детьми здесь понравится. Строители ЖК Золотая Нива в свою очередь пообещали возвести во дворе комплекса бассейн. Как говорят в отделе продаж компании, уже несколько семей приобрели квартиры именно из-за него: если вы растите будущего чемпиона, ежедневные тренировки должны проходить рядом с домом - это залог того, что у ребенка останется свободное время, чтобы поиграть и отдохнуть. А большой двор с разноплановыми детскими площадками позволит завести друзей по интересам.

В процессе экскурсии по стройке оказалось, что часть гостей живут как раз в Дзержинском районе, поэтому все преимущества жизни здесь они и так знают.

Посмотреть фото и отзывы блогеров здесь

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Родителей дома не было»: на пожаре под Новосибирском погибли двое малышей
«Соседи его боятся»: сфинкс застрял в сливе
«Вход в кино по пластиковым бутылкам»: в Новосибирске раздают билеты за собранный мусор
«Никакой скромности у нее нет!»: сибирячка аппетитно потрясла своими «орешками» в спортзале
Вот это друзья: кот поддерживает щенка, потерявшего сестру
«Сбавь скорость, на дороге — дракон»: сибирячка в Израиле сняла огромную ящерицу
Уложили на асфальт: соседи просто пожаловались на шумную компанию во дворе
Сидят у пустых мисок: новосибирский приют для животных остался без еды
«История повторяется?»: пятиклассница, которая покончила с собой, скрывалась под мужским именем в соцсетях
«Водители их сами чинят»: фото развалившейся скорой с доской в дверях возмутило сибиряков
«Это не съедобно»: пациенты черепановской больницы пожаловались на тараканов в еде
Еврейский центр обвинили в незаконном сборе персональных данных новосибирцев
Просто так не отдадим: предприниматели против замены остановок в Новосибирске
А он не стесняется: танцующий на дороге сибиряк рассмешил соцсети
«Не поваляешь - не поешь»: сибиряков взбесил разбросанный на дороге хлеб
Водитель «тонированного» автобуса получил срок за смерть новосибирского школьника
В Новосибирской области откроется уникальный животноводческий комплекс с роботами для доения
«Уборку организуйте»: новосибирцы пожаловались на ужасный туалет в общежитии
Качественно и быстро: более 1500 домов отремонтировано в Новосибирской области за три года
«Чему она детей своих научит?»: беременная обматерила пассажира метро, который не уступил ей место
Охота на «Лексусы»: в Новосибирске за неделю угнано три иномарки дорогого бренда
Необычные трусы выдали полицейскому наркоторговца в поезде Новосибирск-Белгород
Егор Крид поддержит девочку, которую довели до слез на школьном чаепитии
Зарабатывала в месяц 12 миллионов: полицейские поймали хозяйку интернет-магазина, торговавшую наркотиками
Коньяк, колбаса и шоколад: подростки пытались ограбить продуктовый магазин
«Сильнее тыкай, еще сильнее проткни!»: фирма сняла рекламу с шокирующим убийством коровы
Альфа-Банк уменьшил ставки по рефинансированию ипотеки на 0,6%
«Зая, прости»: сибиряк исписал стены высотки, чтобы любимая не злилась