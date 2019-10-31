Блогерская Нива

Возведение ЖК Золотая Нива вступает в финальную стадию: закрыт тепловой контур и демонтированы подъемные краны. Это значит, что до получения ключей от квартир остались считаные месяцы. Компания «СибирьИнвест» приурочила к событию встречу с новосибирскими инфлюенсерами. И вот как это было.

Экскурсия на строящийся объект началась в отделе продаж с ароматного кофе.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Район Золотой Нивы богат на корнеры, спа-салоны локального масштаба, фитнес-залы и торговые центры. Молодой маме здесь будет уютно: все необходимое в пешей доступности. Даже поликлиники, школы и детские сады находятся на расстоянии не более 500 метров. До центра - 15 минут на машине, до метро - 7 минут пешком. Семье с маленькими детьми здесь понравится. Строители ЖК Золотая Нива в свою очередь пообещали возвести во дворе комплекса бассейн. Как говорят в отделе продаж компании, уже несколько семей приобрели квартиры именно из-за него: если вы растите будущего чемпиона, ежедневные тренировки должны проходить рядом с домом - это залог того, что у ребенка останется свободное время, чтобы поиграть и отдохнуть. А большой двор с разноплановыми детскими площадками позволит завести друзей по интересам.

Возведение ЖК Золотая Нива вступает в финальную стадию.Фото: Алена МАРТЫНОВА

В процессе экскурсии по стройке оказалось, что часть гостей живут как раз в Дзержинском районе, поэтому все преимущества жизни здесь они и так знают.

Юлиана Яблонская рассказала, что жилой комплекс находится рядом с местом ее работы:

- Я все время езжу мимо и вижу, что этот дом весь как будто солнцем залит. Нравятся сроки сдачи: не надо вкладываться и ждать два года, пока дом достроят - всегда ведь хочется побыстрее. Меня смущает только то, что это первая очередь строительства, параллельно будут возводиться еще два дома.

Но в компании уверили, что на новоселах это никак не отразится - двор будет полностью благоустроен и озеленен уже после ввода в эксплуатацию первого корпуса. Грунт на крышу подземного паркинга завозят уже сейчас. К новому году детская площадка и въезды в подземный паркинг будут полностью готовы.

Строители ЖК Золотая Нива в свою очередь пообещали возвести во дворе комплекса бассейн.Фото: Алена МАРТЫНОВА

В компании «СибирьИнвест» обратили внимание на то, что покупка квартиры в первой очереди строительства имеет свои плюсы: каждый последующий дом увеличивает стоимость площадей во всем жилом комплексе, так что возможные неудобства с лихвой перекрываются финансовой выгодой. Чем раньше вы приобретаете квартиру, тем меньше вы за нее платите.

Антон Веселов обратил внимание на экономическую доступность жилья.Фото: Алена МАРТЫНОВА

На экономическую доступность обратил внимание и Антон Веселов:

- Почти центр, а цены конкурентоспособны. При этом еще и интересная планировка, неперпендикулярные стены, окна, которые ловят солнце и выходят на южную сторону, и красивый вид, который, скорее всего, не закроет другая высотка.

Анастасию Воеводину привлекла хорошая освещенность домов:

- Поражают панорамные окна и большие лоджии. Если их тоже застеклят в пол, то будет много света. Мне понравились квартиры с окнами, выходящими на обе стороны здания: солнечно будет то в одной, то в другой комнате.

Девушка обратила внимание и на планировки:

- Можно легко сделать отдельные комнаты для детишек и родителей. Очень много квартир, в которых кухня соединена с гостиной. Получается пространство, где можно собираться с друзьями, ужинать большой семьей. В подъездах мы видели кафель, зеркала и много лифтов - значит, не будет толкучки.

Молодой маме здесь будет уютно: все необходимое в пешей доступности. Даже поликлиники, школы и детские сады находятся на расстоянии не более 500 метров.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Мне понравилось, что комнаты не вытянутые, как пеналы, а квадратные, - поделилась с редакцией Юлиана Яблонская.

Гости сошлись на том, что это удобно: когда планируешь жилое пространство, не остается пустых зон. В компании отметили, что во всех комплексах стараются сделать пространство, которое легко зонировать под разные потребности, чтобы комфортно было и семье с детьми, и пожилой паре, и холостяку.

Чтобы убедиться в этом, можно записаться на экскурсию. Сотрудники компании подберут для вас удобное время и проведут по гостевому маршруту, которым прошли новосибирские медиаперсоны.

Антон Веселов, журналист, продюсер.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Антон Веселов, журналист, продюсер:

- Меня впечатлило, что этот комплекс оказался над всеми близлежащими домами, административные помещения будут расположены на уровне третьего-четвертого этажей соседних домов.

Анастасия Воеводина, модель, блогер.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Анастасия Воеводина, модель, блогер:

- Мне понравились четырехкомнатная квартира с большой гардеробной и трехкомнатная, где два полноценных санузла. Очень удобно, если у вас несколько детей.

Ева Шафран, фотограф, продюсер.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Ева Шафран, фотограф, продюсер:

- Мне понравились несколько планировок, они очень крутые. В том числе трехкомнатные квартиры, в которых все окна выходят на одну сторону, а комнаты - прямоугольные. Они разбили мне сердце. Захотелось срочно сюда переехать.

Юлиана Яблонская, дизайнер-модельер, идеолог сообщества Fashionactivist.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Юлиана Яблонская, дизайнер-модельер, идеолог сообщества Fashionactivist:

- Я бы выбрала «трешку»-студию, она как раз вписывается в наш бюджет. Отдельная детская, уютная спальня и большая ванная комната.

Компания «СибирьИнвест» хорошо знакома новосибирцам, но зачастую жители города даже не знают, что живут в домах этого застройщика. За 10 лет под одним брендом были построены ЖК Гринарт, ЖК Маковского, Ядринцевский квартал, ЖК Сибревком и многие другие (полный список можно найти на сайте sibirinvest-nsk.ru). Одним из самых известных проектов компании можно считать MilkHouse, возведенный в Тихом центре. Красивое кирпичное здание с множеством уютных кофеен и шоурумов трудно не заметить, оно давно стал точкой притяжения для блогеров и любителей стильных снимков. Эффектная кирпичная кладка, панорамные окна, большое количество рослых елей и кустарников давно уже стали визитной карточкой компании «СибирьИнвест» - современные фасады, масштабное озеленение и благоустройство отличают даже дома комфорткласса. Жилые комплексы компании полюбились не только горожанам.

Вы можете лично убедиться в качестве строительства, удобстве планировок. Сотрудники компании подберут для вас удобное время и проведут по гостевому маршруту, которым прошли новосибирские медиаперсоны.Фото: Алена МАРТЫНОВА

В 2019 году сразу несколько объектов стали финалистами ежегодной федеральной премии UrbanAwards среди самых успешных проектов по всей России. Среди заслуг компании неоднократно упоминались эффективные архитектурные решения и качество благоустройства прилегающих территорий. Новосибирские коллеги отмечают высокую скорость строительства (один жилой дом возводится в среднем за один год) и активную позицию на строительном рынке. Но даже лестные оценки со стороны профессионального сообщества не могут стать решающим фактором принятия решения о покупке квартиры, поэтому специалисты компании готовы не только рассказать о строящихся объектах, но и провести по ним экскурсию. Редакции «Комсомолки» понравилось! Рекомендуем!