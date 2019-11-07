«История повторяется?»: пятиклассница, которая покончила с собой, скрывалась под мужским именем в соцсетях

СЕГОДНЯ 18:39 2019-11-07T19:26:12+03:00

Это уже второй случай в Новосибирске, когда школьница, состоящая в ЛГБТ, сводит счеты с жизнью

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В Новосибирске выясняют причины суицида новосибирской пятиклассницы. Мама школьницы была на родительском собрании. После пошла в комнату к дочери, но не сразу смогла открыть дверь. Когда мама смогла попасть в детскую, то ужаснулась: дочка была уже мертва.

Как стало известно КП-Новосибирск, семью характеризует как благополучную, но есть предположение, что внутри были конфликты. Девочка, похоже, испытывала интерес к подружкам. Ее комната была увешена плакатами, на которых изображены целующиеся девочки. А с 9 лет она вела аккаунт в соцсетях под своим ненастоящим имена — под мужским. Это уже не первый подобный случай в Новосибирске. В октябре в школьном туалете покончила с собой девочка, которая также была зарегистрирована в соцсетях под мужским псевдонимом — Матвей Достоевский. Силовики признаются КП-Новосибирск, что после этой истории произошел вал подростковых суицидов.

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Девочка была зарегистрирована во «Вконтакте» под мужским именем, но взрослые говорят, что не замечали у нее отклонений. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU