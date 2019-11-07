Коньяк, колбаса и шоколад: подростки пытались ограбить продуктовый магазин
За кражу спиртного и продуктов подростков задержали сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.
Совсем недетские товары решили своровать в супермаркете на Горском микрорайоне двое 15-летних подростков.
На видеосъемке с камер наблюдения хорошо видно, как один мальчик спрятал в карманы две палки колбасы и 4 шоколадки, а второй две бутылки коньяка «Старейшина» емкостью 0,5 и 1 литр. Еще одну бутылку коньяка он выронил из рук, и она разбилась.
Сотрудники магазина вызвали группу быстрого реагирования Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.
Прибывшие на вызов гвардейцы задержали мальчишек. Один из них оказался воспитанником детского дома.
Подростки не отрицали, что изъятые у них товары они собирались украсть. Денег у них с собой не было, а магазин оценил ущерб в 3159 рублей. Задержанных передали сотрудникам полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU