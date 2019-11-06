В Новосибирске гвардейцы помогли спасти магазин от потопа

СЕГОДНЯ 13:08 2019-11-06T13:08:09+03:00

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Дежурную часть Агентства Безопасности ГВАРДИЯ о произошедшей на объекте коммунальной аварии известила охранная сигнализация.

В 23:21 в магазине, расположенном на ул. Большевистская в Октябрьском районе г. Новосибирска, сработали сразу несколько датчиков охранной сигнализации. Дежурной частью к месту происшествия незамедлительно была направлена группа быстрого реагирования.

Прибывшие на место бойцы ГБР не обнаружили никаких внешних повреждений или следов проникновения, но, несмотря на это, согласно должностной инструкции, вызвали на объект ответственное лицо.

Управляющая магазином открыла двери. Войдя внутрь, всем стало сразу понятно, почему произошло срабатывание. Помещение магазина было полностью заполнено паром. Он образовался в результате прорыва трубы с горячей водой в общедомовом подвале.

Чувствительные датчики охранной сигнализации отреагировали на аварию сигналом тревоги.

Таким образом, о происшествии стало своевременно известно исключительно, благодаря установленной на объекте охранной сигнализации.

ИСТОЧНИК KP.RU