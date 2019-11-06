Музыкант из «Гражданской обороны» предложил накрыть дом Янки Дягилевой стеклянным колпаком

СЕГОДНЯ 12:59 2019-11-06T13:05:09+03:00

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Возле дома Янки Дягилевой в Новосибирске вот-вот появится высотка. Поклонники звезды андеграунда переживают, что застройщик может покуситься и на сам дом, вдруг, задумает расширение? Общественники уже не раз шумели, пытаясь заставить чиновников признать деревянную постройку, где жила Дягилева, памятником архитектуры. Но экспертиза не на их стороне: культурным наследием дом не признали. А споры, сносить его или нет, продолжаются. Неожиданное архитектурное решение этого вопроса предлагает соратник Егора Летова и Янки — Олег «Манагер» Судаков. Накануне юбилейного концерта ГрОба, где соберутся музыканты разных лет, которые играли в группе, Судаков вступился за Янку. Он считает, что дом нельзя сносить, но надо придать ему более футуристическую, современную форму, об этом он заявил в интервью КП-Новосибирск.

— Ну понятно же, что это лакомый кусок для точечной застройки города. Все остальные слова — это уже прикрытие, — рассказал КП-Новосибирск Олег Судаков. — Для памяти Янки дом важен. Только кто это (ухаживать за домом и отстаивать его — Ред.) будет делать? У нас же гражданское общество в зачаточном состоянии. Кто у нас что будет отстаивать? Что у нас есть комитет по защите Янки и ее наследия? Да, голоса раздаются, но они роли не играют. На мой взгляд, дом надо оставить. Надо накрыть его стеклянным колпаком, чтобы это было эстетично. Вот возле театра «Глобус» у нас же есть этот шар (речь о круглом стеклянном здании, в котором находится кафе)? Вот что-то такое. Чтобы было стилизовано под такую архитектуру. Стеклянный колпак — такая полусфера, она сохранит и дом, и придаст определенную ему эстетику. Потому что новая архитектура будет развиваться в Новосибирске. В самом доме сделать определенный музей, люди бы приходили отдать дань уважения Янке, что она была и показала, как можно жить, пусть это был и короткий отрезок, но он был прожит ею на всю катушку, на все сто процентов. Дом надо сохранить! Это просто и очевидно для всех, но не для чиновников. Мы за то, чтобы дом остался.

В доме до сих пор живут люди.Фото: Влад КОМЯКОВ

Напомним, в Новосибирске уже несколько лет идет борьба между поклонниками певицы и противниками. Первые пытаются доказать ценность деревянного дома, которому уже сто лет. Вторые пытаются обесценить творчество Янки. «Я, конечно, не музыковед, но то, что мне пришлось услышать и увидеть от Янки Дягилевой, меня просто удивило. Назвать вот это хоть каким-то искусством у меня язык не поворачивается. Уж если даже это в «культурной столице Сибири» - Новосибирске - будут признавать «культурным и историческим» наследием, тогда, наверное, нам нужно закрыть все музыкальные школы, музыкальные училища и консерваторию, прекратить проводить различные музыкальные конкурсы и фестивали», - высказывался категорически против местный депутат Вадим Агеенко.

«Не умеет на гитаре играть, не умеет стихи сложить, гуляет по каким-то рельсам» - новосибирский депутат раскритиковал песни Янки Дягилевой. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Олег Михайлович Судаков, он же Манагер, 57 лет. Рок-музыкант, гитарист, художник, соратник Егора Летова. Один из представителей так называемого сибирского андеграунда конца 80-х — начала 90-х. Некоторое время был директором «Гражданской Обороны», соавтор нескольких текстов группы. Называл себя менеджером, откуда и пошло прозвище «Манагер». Сооснователь сайд-проекта «Коммунизм». Лидер рок-группы «Манагер и Родина».

ИСТОЧНИК KP.RU