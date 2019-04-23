«Ни голоса, ни слуха»: депутат выступил против признания дома Янки Дягилевой памятником культуры

Поклонники звезды андеграунда - Янки Дягилевой - пытаются признать ее дом памятником культуры. Деревянный барак, которому около 100 лет, стоит в центре города, на улице Ядринцевской. Новосибирск - мегаполис молодой, вот и получается, что почерневшие доски одноэтажки внешне, может, и некрасивы, но исторически ценны.

- Это исторический памятник, потому что в дореволюционные времена там реально была какая-то шорная мастерская, то есть дом действительно очень ценный, - говорит Наталья Забродская, один из инициаторов установки таблички памяти Янки на доме. - Да и сносить этот дом особого смысла нет: нормальную многоэтажку там не построишь, разве что какую-нибудь СТО...

В бараке, где жила Янка, до сих пор живут люди.Фото: Влад КОМЯКОВ

Чтобы дом не простаивал просто так, фанаты мечтают превратить его в музей. Но для начала постройку надо признать памятником культуры и истории. Поклонники собрали документы, принесли в администрацию. Но оказалось, что идею поддерживают не все. Главный противник - Вадим Агеенко, депутат Заксобрания Новосибирской области. В «Фейсбуке» народный избранник написал гневный пост: «Я, конечно, не музыковед, но то, что мне пришлось услышать и увидеть от Янки Дягилевой, меня просто удивило. Назвать вот это хоть каким-то искусством у меня язык не поворачивается. Уж если даже это в «культурной столице Сибири» - Новосибирске - будут признавать «культурным и историческим» наследием, тогда, наверное, нам нужно закрыть все музыкальные школы, музыкальные училища и консерваторию, прекратить проводить различные музыкальные конкурсы и фестивали».

«КП» - Новосибирск» дозвонилась до Вадима Агеенко, спрашиваем:

- Чем же не понравилась Янка?

- Конечно, я стал разбираться, почему этому дому надо присваивать такой высокий статус. Послушал песни. И знаете... Я вообще-то учился в музыкальной школе № 6 по классу баяна. И на гитаре играл. Но то, что я услышал, меня повергло в шок! Ни голоса, ни слуха, даже толком на гитаре не умела играть. Хоть по дворовому-то научилась бы играть! Даже этого нет, - считает Вадим Агеенко. - А тексты? То вот-вот доска у нее кончается, то по рельсам она каким-то гуляет. Ну это не стихи, а стихоплетство. И делать из нее культовую фигуру... Я считаю, что это оскорбительно для города. У нас столько музыкальных школ, консерватория… Так нет, надо найти Янку и сделать из нее культ.

- Это же дело вкуса. Вам не нравится, а поклонникам нравится!

Поклонники Янки Дягилевой во время установки памятной таблички в 2014 году.Фото: Влад КОМЯКОВ

- А кто ее поклонники? Это молодежь 14 - 19 лет, на протестных настроениях которых она играет?

- Молодежь сейчас Элджея слушает, а не Янку. Поклонникам уже, наверное, за 30, и вот они хотят, чтобы их услышали...

- Я не эксперт, конечно. Я технарь, по образованию судоводитель. Хорошо, могу ошибаться в оценке творчества. Но! Если мы признаем этот дом памятником, это повлечет за собой большую ответственность по содержанию здания, ремонту, реконструкции. На кого ляжет это все? На бюджет всего города. У нас 1,5 миллиона жителей, такие же неэксперты, как и я. А какая группа сторонников у Янки? Небольшая, их не очень много. Так почему бюджет должен взять ее дом на обслуживание? Вот из-за этого я и начал дискуссию.

Напомним, в 2014 году фанаты Дягилевой добились установки мемориальной таблички на доме Янки. А год назад в Сети собирали подписи за сохранение этого дома. Петицию тогда подписали более 4 тысяч человек, в том числе такие известные люди, как писатель Захар Прилепин, музыканты Сергей Летов, Александр Ф. Скляр и Глеб Самойлов.