2019-11-05T03:51:44+03:00
Общество

Почти сто волонтеров ночью искали пропавшего 11-летнего мальчика с собакой

Он найден живым
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Пропавшего мальчика с собакой нашли. Фото: «Доброспас-Новосибирск»Пропавшего мальчика с собакой нашли. Фото: «Доброспас-Новосибирск»
Изменить размер текста:

Поиски пропавшего мальчика завершены. Об этом сообщают в новосибирском поисковом отряде «Лиза Алерт». Напомним, вчера, 4 ноября, в 16.30 в Дзержинском районе пропал 11-летний мальчик. Ребенок ушел гулять с собакой — китайской хохлатой белого окраса, с тех пор взрослые не могли с ним связаться.

Уже ночью в группе поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили, что мальчик найден живым.

— Найден. Жив. Спасибо всем, кто помогал в поиске и распространял ориентировку по сети. На поиск сегодня ночью приехало 96 человек, — поблагодарили волонтеры.

Как только пост появился в соцсетях, неравнодушные сразу же отреагировали на это. Люди, внимательно следившие за ходом событий, радовались, что ребенка удалось найти так быстро:

— Как же хочется, чтобы никто не терялся и всегда все было хорошо. Берегите своих близких, — пишут новосибирцы.

Известно, что ранее мальчик уже пропадал. В апреле он также ушел гулять с собакой и не вернулся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Ушел гулять с собакой и исчез: в Новосибирске ищут 11-летнего мальчика»

Ребенок пропал вместе со своим питомцем — китайской хохлатой собакой белого окраса (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ушел гулять с собакой и исчез: в Новосибирске ищут 11-летнего мальчика
«Жму руку, мужик!»: новосибирец спасает утку со сломанным крылом
«Она нас животными называла»: шестиклассница отомстила учительнице, выложив ее фото в мини
«Сообщения приболели»: у новосибирцев массово исчезли фотографии и чаты во «ВКонтакте»
«Лексусы» в опасности: новосибирские угонщики объявили охоту на дорогие иномарки
«Забрала у алкашей за 300 рублей»: собаку, помесь уиппета, пытаются пристроить волонтеры
«Верим, что Саша начнет ходить»: девочке с ДЦП нужен курс реабилитации
«А вам нельзя»: ребенка с ДЦП не хотели пускать в развлекательный центр Новосибирска
Утащила курочку: лисенка, которого спасли волонтеры, ненавидят соседи
«Хозяин избивал ее и сломал лапу»: в приюте спасают покалеченную собаку
«Как же ее жалко»: бабушка провалилась в яму с горячей водой и в Новосибирске
«Операция и больничный на две недели»: сибирячке покалечили ногу в салоне красоты
«Закроем дверь и опоздавших не пустим»: после трагедии в Нарьян-Маре новосибирские детсады ужесточают правила
«Чтоб вы подавились!»: мошенники съели суши известного новосибирского блогера
«Моя мама попала в аварию»: мошенники рассылают в Инстаграме лживые сообщения
«Тело лежит на дороге, рядом с машиной»: в Новосибирске произошло смертельное ДТП
«Такая вонь, словно в туалет зашел»: новосибирец пожаловался на неприятный запах в «Толмачево»
«Андрей Александрович, Доржо Дугаревич, Спартан Каренович»: новосибирские спасатели поучаствовали в интернациональном флешмобе
«Ломал зажатые двери и доставал людей, они чудом выжили»: в Новосибирске перевернулся автомобиль
«На ней и здоровых возить нельзя»: скорая не смогла доставить пенсионерку с подозрением на инсульт в больницу
«Стала бить, потом достала нож»: на сибирскую блогершу напала неадекватная собачница
Суд арестовал жителя Новосибирска, укравшего у женщины той-терьера
Ассоциируются с молодежью и местами лишения свободы: опрос показал, что новосибирцы недолюбливают татуировки
«Только когда упал – вызвали «скорую»», - новосибирец умер в поликлинике после физиолечения
«Редкий вид подмостовых сталактитов»: опасные сосульки замечены на Михайловской набережной