Почти сто волонтеров ночью искали пропавшего 11-летнего мальчика с собакой

СЕГОДНЯ 03:28 2019-11-05T03:51:44+03:00

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Поиски пропавшего мальчика завершены. Об этом сообщают в новосибирском поисковом отряде «Лиза Алерт». Напомним, вчера, 4 ноября, в 16.30 в Дзержинском районе пропал 11-летний мальчик. Ребенок ушел гулять с собакой — китайской хохлатой белого окраса, с тех пор взрослые не могли с ним связаться.

Уже ночью в группе поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили, что мальчик найден живым.

— Найден. Жив. Спасибо всем, кто помогал в поиске и распространял ориентировку по сети. На поиск сегодня ночью приехало 96 человек, — поблагодарили волонтеры.

Как только пост появился в соцсетях, неравнодушные сразу же отреагировали на это. Люди, внимательно следившие за ходом событий, радовались, что ребенка удалось найти так быстро:

— Как же хочется, чтобы никто не терялся и всегда все было хорошо. Берегите своих близких, — пишут новосибирцы.

Известно, что ранее мальчик уже пропадал. В апреле он также ушел гулять с собакой и не вернулся.

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ИСТОЧНИК KP.RU