Ушел гулять с собакой и исчез: в Новосибирске ищут 11-летнего мальчика
В Новосибирске ищут 11-летнего Роберта Рыловникова. Мальчик пропал 4 ноября, в 16.30 он ушел на улицу выгуливать собаку, с тех пор взрослые с ним не могут связаться.
- Собака породы китайская хохлатая, - уточняют в поисковом отряде "Лиза Алерт".
Ребенок пропал в Дзержинском районе, но сейчас может находиться в любой точке города. Особые приметы школьника - красная куртка, светло-голубые джинсы, рост мальчика - около 135 сантиметров, глаза - карие.
Если вы видели этого ребенка на улице, сообщите об этом полицейским или волонтерам по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU
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