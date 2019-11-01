В Кольцово в 2020 году построят новую школу

СЕГОДНЯ 10:09 2019-11-01T10:09:26+03:00

В ней будут учиться более тысячи ребятишек

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Новую школу строят в рамках областной программы. Она утверждена правительством Новосибирской области. В новой школе будут учиться 1 050 школьников. Ход работ проконтролировал министр образования Сергей Федорчук.

— Строительно-монтажные работы идут хорошими темпами, планируется, что школа откроется в первом квартале 2020 года. Отмечу, что в школе будут созданы все необходимые условия, чтобы дети могли заниматься не только основной образовательной программой, но и дополнительным образованием. Особое внимание будет уделено техническому направлению, а также спорту. Наше участие в национальных проектах позволяет создать в большинстве школ Новосибирской области условия, которые позволят всем детям реализовать свой творческий потенциал, — подчеркнул Сергей Федорчук.

В учебном блоке новой школы находятся специализированные кабинеты для обязательного и дополнительного образования. В спортивном блоке разместятся два спортивных зала, бассейн. В цокольном этаже расположен учебный тир и лыжехранилище. Предусмотрена столовая на 400 мест, актовый зал на 500 мест, библиотека. Кроме того, школа станет одной из площадок центра поддержки одаренных детей «Альтаир».

Министр образования отметил, что в следующем году в планах открыть семь новых школ. Это стало возможным благодаря нацпроекту «Образование».

ИСТОЧНИК KP.RU