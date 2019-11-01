2019-11-01T07:41:24+03:00
Общество

«Такого я еще не видел»: новосибирец не нашел начинки в мясной слойке

Мужчина купил слойку с мясом, но она оказалась полой внутри
Надежда ЯРКОВА
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Мяса в слойке не оказалось. Фото: vk.com/revizorro_nsk54.Мяса в слойке не оказалось. Фото: vk.com/revizorro_nsk54.
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В одном из магазинов города новосибирец решил купить булочку с мясом, но его ждал неожиданный сюрприз — сытно поесть не получилось.

— В магазине была куплена слойка с мясом. Такого прикола я не видел еще! Я понимаю, что часто не докладывают то самое мясо, но чтобы его не было вообще, — поделился подписчик в группе «Ревизорро Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

Пользователи соцсетей также не остались в стороне и утешают сибиряка, шутя. Вот что они пишут по этому поводу:

— Удивительно, даже лук не положили. Действительно необыкновенная самса.

— Начинка просто в следующей слойке.

— А по весу и на ощупь сразу было бы непонятно, что начинки нет, — недоумевает кто-то из комментаторов.

А вот другой сибирячке повезло меньше. Она купила сосиску, внутри которой оказалась муха. «Начинка» обнаружилась, когда колбасным изделием обедал ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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