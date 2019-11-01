«Такого я еще не видел»: новосибирец не нашел начинки в мясной слойке
В одном из магазинов города новосибирец решил купить булочку с мясом, но его ждал неожиданный сюрприз — сытно поесть не получилось.
— В магазине была куплена слойка с мясом. Такого прикола я не видел еще! Я понимаю, что часто не докладывают то самое мясо, но чтобы его не было вообще, — поделился подписчик в группе «Ревизорро Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».
Пользователи соцсетей также не остались в стороне и утешают сибиряка, шутя. Вот что они пишут по этому поводу:
— Удивительно, даже лук не положили. Действительно необыкновенная самса.
— Начинка просто в следующей слойке.
— А по весу и на ощупь сразу было бы непонятно, что начинки нет, — недоумевает кто-то из комментаторов.
А вот другой сибирячке повезло меньше. Она купила сосиску, внутри которой оказалась муха. «Начинка» обнаружилась, когда колбасным изделием обедал ребенок.
ИСТОЧНИК KP.RU