Сосиска с начинкой из мухи: жительница Новосибирска купила неприятный товар
Если верить анонимному сообщению в соцсети, продукт с насекомым внутри достался в популярной торговой сети
Жительница Новосибирска пожаловалась на неприятную покупку. Фото: «Ревизорро Новосибирск».
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Жительница Новосибирска заявила, что купила сосиску, внутри которой оказалась муха. «Начинка» обнаружилась, когда колбасным изделием обедал ребенок.
- Купила в магазине «Ярче» сосиски и сделала пирожки «соски в тесте». Ребенок подходит и говорит: мама, что это такое? Мы видим в сосиске муху большую, - написала женщина в паблике «Ревизорро Новосибирск».
Также сибирячка уверила, что у ребенка от отвращения целый час продолжалась рвота.
Некоторые подписчики встали на защиту магазина, отметив, что претензии нужно адресовать производителю.
ИСТОЧНИК KP.RU