2019-11-01T05:04:31+03:00
Общество

Лучше бы и не смотрела: сибирячка нашла живых червяков в конфетах

В конфетах обнаружилась неприятная и неожиданная находка
Надежда ЯРКОВА
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В конфете оказались живые червяки. Фото: vk.com/revizorro_nsk54.В конфете оказались живые червяки. Фото: vk.com/revizorro_nsk54.
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В Новосибирске покупательница решила побаловать себя сладким, но развернув конфету, у нее пропало желание ее кушать.

— Купила конфеты в магазине, а в них червяки, — поделилась возмущением подписчица в группе «Ревизорро Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

Пользователи соцсетей не остались в стороне и решили поддержать сибирячку, пошутив на эту тему. Вот что они пишут в комментариях:

— Это такие новые конфеты — с мясной начинкой.

— Черви тоже хотят сладкого.

— Потому что конфеты лучше есть в темноте и не разглядывать.

— Радуйся! На натур продукт напоролась, — обнадеживает один.

— Хватит покупать товар со скидкой, — предостерегает второй.

Добавим, что это далеко не первый случай, когда новосибирцам попадаются некачественные продукты. Так новосибирец купил в магазине сосиску в тесте, но когда достал сосиску из изделия, то обнаружил, что она испортилась и уже начала плесневеть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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