Лучше бы и не смотрела: сибирячка нашла живых червяков в конфетах
В Новосибирске покупательница решила побаловать себя сладким, но развернув конфету, у нее пропало желание ее кушать.
— Купила конфеты в магазине, а в них червяки, — поделилась возмущением подписчица в группе «Ревизорро Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».
Пользователи соцсетей не остались в стороне и решили поддержать сибирячку, пошутив на эту тему. Вот что они пишут в комментариях:
— Это такие новые конфеты — с мясной начинкой.
— Черви тоже хотят сладкого.
— Потому что конфеты лучше есть в темноте и не разглядывать.
— Радуйся! На натур продукт напоролась, — обнадеживает один.
— Хватит покупать товар со скидкой, — предостерегает второй.
Добавим, что это далеко не первый случай, когда новосибирцам попадаются некачественные продукты. Так новосибирец купил в магазине сосиску в тесте, но когда достал сосиску из изделия, то обнаружил, что она испортилась и уже начала плесневеть.
ИСТОЧНИК KP.RU