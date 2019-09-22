«Сосиска дор блю»: новосибирец купил в магазине булочку с плесенью

СЕГОДНЯ 15:18 2019-09-22T15:18:10+03:00

Сибиряк достал сосиску из теста и обнаружил, что она испортилась и уже начала плесневеть

Изменить размер текста: A A

В одном из магазинов Новосибирска покупатель решил купить выпечку, но разглядев ее, аппетит у него пропал.

— Была куплена в магазине на жилмассиве Родники, — поделился своим возмущением подписчик в группе «Ревизорро Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

На фото видно, что изделие «сосиска в тесте» оказалось далеко не первой свежести. Когда сибиряк достал сосиску из теста, она оказалась заплесневелой. Пользователи соцсетей не остались равнодушными к увиденному. Вот что они пишут об этом в комментариях:

— Фу, как вы такое находите.

— Ужасная сосиска, даже аппетит пропал.

— Да это же сосиска дор блю!

— Раз купили, значит ешьте.

Отметим, новосибирцам довольно часто попадаются некачественные продукты, так девушка купила себе морской микс, где в составе указаны морепродукты. Но когда вскрыла упаковку, нашла там тряпку.

ИСТОЧНИК KP.RU