2019-09-22T15:18:10+03:00
Общество

«Сосиска дор блю»: новосибирец купил в магазине булочку с плесенью

Сибиряк достал сосиску из теста и обнаружил, что она испортилась и уже начала плесневеть
Надежда ЯРКОВА
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Вот такую сосиску обнаружил покупатель в тесте. Фото: vk.com/revizorro_nsk54.Вот такую сосиску обнаружил покупатель в тесте. Фото: vk.com/revizorro_nsk54.
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В одном из магазинов Новосибирска покупатель решил купить выпечку, но разглядев ее, аппетит у него пропал.

— Была куплена в магазине на жилмассиве Родники, — поделился своим возмущением подписчик в группе «Ревизорро Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

На фото видно, что изделие «сосиска в тесте» оказалось далеко не первой свежести. Когда сибиряк достал сосиску из теста, она оказалась заплесневелой. Пользователи соцсетей не остались равнодушными к увиденному. Вот что они пишут об этом в комментариях:

— Фу, как вы такое находите.

— Ужасная сосиска, даже аппетит пропал.

— Да это же сосиска дор блю!

— Раз купили, значит ешьте.

Отметим, новосибирцам довольно часто попадаются некачественные продукты, так девушка купила себе морской микс, где в составе указаны морепродукты. Но когда вскрыла упаковку, нашла там тряпку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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