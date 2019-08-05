2019-08-05T11:53:48+03:00
Общество

«Да это осьминог»: сибирячка нашла тряпку в купленных морепродуктах

Приобрела морской микс девушка в супермаркете
Анна ПАШАГИНА
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Тряпка точно не входит в состав морского микса. Фото: "Ревизорро Новосибирск".Тряпка точно не входит в состав морского микса. Фото: "Ревизорро Новосибирск".
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Неаппетитную находку сибирячка обнаружила у себя в одной из покупок. Девушка приобрела морской микс, где в составе указаны морепродукты. Но когда вскрыла упаковку, нашла там тряпку. Фотография «добавки» она опубликовала в группе «Ревизорро Новосибирск».

— В магазине «Лента» был куплен вот такой морской микс с тряпкой, — возмутилась девушка.

На кадрах видно, что тряпка абсолютно белого цвета лежит вместе с остальными морепродуктами и тоже вся в масле.

Новосибирцы высказали свои предположения, как этот предмет мог там оказаться:

— Блин тут не хватает в банку 100гр. Не беда добавь тряпку.

— Да это же осьминог!

— Сквидвард, ты ли это?

— Я подумала это кальмары.

— Такая большая тряпка,в маленькой банке? Не верю!

— Вы готовы дети? Да капитан!

ИСТОЧНИК KP.RU

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