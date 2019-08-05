«Да это осьминог»: сибирячка нашла тряпку в купленных морепродуктах
Неаппетитную находку сибирячка обнаружила у себя в одной из покупок. Девушка приобрела морской микс, где в составе указаны морепродукты. Но когда вскрыла упаковку, нашла там тряпку. Фотография «добавки» она опубликовала в группе «Ревизорро Новосибирск».
— В магазине «Лента» был куплен вот такой морской микс с тряпкой, — возмутилась девушка.
На кадрах видно, что тряпка абсолютно белого цвета лежит вместе с остальными морепродуктами и тоже вся в масле.
Новосибирцы высказали свои предположения, как этот предмет мог там оказаться:
— Блин тут не хватает в банку 100гр. Не беда добавь тряпку.
— Да это же осьминог!
— Сквидвард, ты ли это?
— Я подумала это кальмары.
— Такая большая тряпка,в маленькой банке? Не верю!
— Вы готовы дети? Да капитан!
ИСТОЧНИК KP.RU