2019-10-31T18:50:34+03:00
Общество

«Дети плачут от ужаса!»: соцсети возмутили фото с празднования Хэллоуина

Ранее, православные активисты уже высказывались против этого праздника
Алена КУЛЕШОВА
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Не всем людям пришелся по вкусу праздник Хэллоуин. Фото: читатель КП-НовосибирскНе всем людям пришелся по вкусу праздник Хэллоуин. Фото: читатель КП-Новосибирск
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Сегодня, 31 октября, многие новосибирцы отмечают праздник хэллоуин, который не так давно стал популярен среди населения России. Кто-то из сибиряков решил отметить самый страшный праздник в году в кафе на тематических вечеринках, а кто-то решил посетить торговые центры, которые также не оставили хеллоуин без внимания.

Так, в крупном торговом центре МЕГА в Новосибирске сегодня развернулась обширная праздничная программа, в рамках которой прошел и конкурс костюмов. Принять в нем участие решили не только взрослые и подростки, но и дети.

— Вот такие у нас все сегодня необычные на конкурсе костюмов, — рассказал КП-Новосибирск читатель. — Кого только нет: и персонажи из ужастиков, и просто классические вампиры и оборотни.

Однако не всем пришлось по вкусу столь бурное празднование западного хэллоуина в суровой Сибири. К примеру, православные активисты Новосибирска уже давно выступают против этого праздника. Они недоумевают, зачем публично рекламировать «культ смерти». В социальных сетях многие также люди написали о том, что брать с собой на такие праздники детей неразумно: ведь для них это может стать настоящим стрессом.

— Какой ужас, детей раскрасили как мертвецов! А те, которые совсем маленькие, даже плачут от страха, глядя на весь этот кошмар! — пишут люди в комментариях под фото с хэллоуина, появившиеся в соцсетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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