«Зачем рекламировать «культ смерти» среди детей»: активисты требуют отменить хэллоуинскую вечеринку для болельщиков «Сибири»
Вечеринка 31 октября на ледовой арене в Новосибирске под угрозой срыва. Активисты движения «Новосибирск за нравственность, традицию, семью» планируют написать обращение к президенту.
— Я считаю, что проведение и публичная реклама данного мероприятия — прямое нарушение федерального закона Российской Федерации «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» — сообщают активисты в своем обращении.
В группе в социальных сетях они приводят аргументы, почему вечеринка не должна состояться. Один из них — это смотрят дети.
— Зачем в этой ситуации еще и рекламировать «культ смерти» среди детей и подростков? Хэллоуин — яркий представитель агрессивной антироссийской субкультуры, несущей антиценности сатанизма через массовые мероприятия, — недоумевают сибирские активисты.
Сибиряки считают, что устраивание «сатанисткой» вечеринки противоречит государственной культурной политике.
Напомним, что 31 октября на матче ЦСКА-«Сибирь» должна состояться хэллоуинская вечеринка.
ИСТОЧНИК KP.RU