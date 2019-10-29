2019-10-29T09:44:02+03:00
Общество

«Зачем рекламировать «культ смерти» среди детей»: активисты требуют отменить хэллоуинскую вечеринку для болельщиков «Сибири»

Они считают, что такое мероприятие нарушает закон
Анна ПАШАГИНА
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Вопрос о костюмах под вопросов. Фото: «Усатый в каске и друзья»Вопрос о костюмах под вопросов. Фото: «Усатый в каске и друзья»
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Вечеринка 31 октября на ледовой арене в Новосибирске под угрозой срыва. Активисты движения «Новосибирск за нравственность, традицию, семью» планируют написать обращение к президенту.

— Я считаю, что проведение и публичная реклама данного мероприятия — прямое нарушение федерального закона Российской Федерации «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» — сообщают активисты в своем обращении.

В группе в социальных сетях они приводят аргументы, почему вечеринка не должна состояться. Один из них — это смотрят дети.

— Зачем в этой ситуации еще и рекламировать «культ смерти» среди детей и подростков? Хэллоуин — яркий представитель агрессивной антироссийской субкультуры, несущей антиценности сатанизма через массовые мероприятия, — недоумевают сибирские активисты.

Сибиряки считают, что устраивание «сатанисткой» вечеринки противоречит государственной культурной политике.

Напомним, что 31 октября на матче ЦСКА-«Сибирь» должна состояться хэллоуинская вечеринка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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