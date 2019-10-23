Дракула в помощь: болельщики «Сибири» напугают соперника костюмами вампиров и ведьм

СЕГОДНЯ 04:04 2019-10-23T04:04:28+03:00

Сибиряки смогут прийти в любом костюме на мтч. Фото: «Усатый в каске и друзья. ХК «Сибирь»

На день рожденья команды пройдет вечеринка в стиле Хэллоуин

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Хоккейный клуб «Сибирь» 31 октября отмечает свой 57 день рождения. Эта дата совпадает с празднованием Хэллуина. Поэтому хоккейный клуб решил запустить небольшую акцию.

— Друзья, 31 октября хоккейный клуб «Сибирь» отпразднует 57-й день рождения! Мы решили необычно провести этот вечер, и предлагаем вам стать частью стилизованного под Хэллоуин матча КХЛ! — сообщают в официальном аккаунте группы.

Организаторы призывают болельщиков придумать интересные костюмы и приходить болеть за любимую команду.

— Лучшим подарим сувениры прямо на игре и покажем на табло и в официальных аккаунтах социальных сетей! — обещают организаторы.

В этот же день в стенах ЛДС состоится хоккейный матч «Сибирь» — «ЦСКА», поэтому болельщики разделились на несколько лагерей:

— День рождения «Сибири» это здорово! Но при чем тут Хеллоуин? Без него никак нельзя обойтись? Он тут зачем?

— Вот что за бред раздули . Кто хочет пускай поддержит праздник Хеллоуин. Вас же не заставляют наряжаться.

— Какой Хэллоуин, в какой стране живем? Зачем нам чужой праздник?

ИСТОЧНИК KP.RU