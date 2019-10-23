Дракула в помощь: болельщики «Сибири» напугают соперника костюмами вампиров и ведьм
Хоккейный клуб «Сибирь» 31 октября отмечает свой 57 день рождения. Эта дата совпадает с празднованием Хэллуина. Поэтому хоккейный клуб решил запустить небольшую акцию.
— Друзья, 31 октября хоккейный клуб «Сибирь» отпразднует 57-й день рождения! Мы решили необычно провести этот вечер, и предлагаем вам стать частью стилизованного под Хэллоуин матча КХЛ! — сообщают в официальном аккаунте группы.
Организаторы призывают болельщиков придумать интересные костюмы и приходить болеть за любимую команду.
— Лучшим подарим сувениры прямо на игре и покажем на табло и в официальных аккаунтах социальных сетей! — обещают организаторы.
В этот же день в стенах ЛДС состоится хоккейный матч «Сибирь» — «ЦСКА», поэтому болельщики разделились на несколько лагерей:
— День рождения «Сибири» это здорово! Но при чем тут Хеллоуин? Без него никак нельзя обойтись? Он тут зачем?
— Вот что за бред раздули . Кто хочет пускай поддержит праздник Хеллоуин. Вас же не заставляют наряжаться.
— Какой Хэллоуин, в какой стране живем? Зачем нам чужой праздник?
ИСТОЧНИК KP.RU