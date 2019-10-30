Новосибирец избил игровой автомат, из которого у него не получилось вытащить мягкую игрушку

СЕГОДНЯ 09:38 2019-10-30T09:38:55+03:00

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Нетрезвый новосибирец разозлился на игровой автомат и избил его. Об этом рассказали бойцы группы быстрого реагирования Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

Вчера, 29 октября в 20:12 час. из супермаркета, находящегося на ул. Кошурникова в Дзержинском районе г. Новосибирска, поступил сигнал тревоги.

Прибывшим на место бойцам сотрудники магазина рассказали предысторию: пьяный мужчина стоял у игрового автомата и в течение длительного времени пытался вытащить из него мягкую игрушку, но все его попытки были безуспешны. Мужчина не на шутку разозлился, схватил игровой автомат, принялся его трясти, а затем избивать.

Сотрудники магазина, опасаясь причинения ущерба имуществу, вызвали группу быстрого реагирования ГВАРДИИ. В результате инцидента никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU