2019-10-30T09:38:55+03:00
Общество

Новосибирец избил игровой автомат, из которого у него не получилось вытащить мягкую игрушку

Задержали пьяного дебошира сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ
Поделиться:
Нарушителя скрутили охранники. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ.Нарушителя скрутили охранники. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ.
Изменить размер текста:

Нетрезвый новосибирец разозлился на игровой автомат и избил его. Об этом рассказали бойцы группы быстрого реагирования Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

Вчера, 29 октября в 20:12 час. из супермаркета, находящегося на ул. Кошурникова в Дзержинском районе г. Новосибирска, поступил сигнал тревоги.

Прибывшим на место бойцам сотрудники магазина рассказали предысторию: пьяный мужчина стоял у игрового автомата и в течение длительного времени пытался вытащить из него мягкую игрушку, но все его попытки были безуспешны. Мужчина не на шутку разозлился, схватил игровой автомат, принялся его трясти, а затем избивать.

Сотрудники магазина, опасаясь причинения ущерба имуществу, вызвали группу быстрого реагирования ГВАРДИИ. В результате инцидента никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ветер разбушевался: металлический забор упал на проходившую по улице женщину
В Новосибирской области потребности пожилых людей изучат в каждом районе
На плече череп с мечом: полиция ищет новосибирца с внешностью Шрека и Фантомаса
Спасатели искали всю ночь: разносчик еды пропал на мосту в Новосибирске
Ничего святого: новосибирец приставил нож к горлу пенсионера ради 5 тысяч рублей
Андрей Морозов назначен заместителем председателя правления Банка УРАЛСИБ
Моментальный угон: похититель автомобиля попал на видео
«Пробка прямо от моста»: два грузовика устроили ДТП, пролив молоко на дороге
Большой нос и цепкий хвост: в Новосибирский зоопарк привезли необычных дикобразов
«Этот доктор тебя точно вылечит»: Тарасенко с женой удивили костюмом на Хэллоуин
«Какой рыжий и огромный»: стоявший возле помойки лоток с хлебом атаковали тараканы
«Спасибо, что разулась»: новосибирцев возмутила продавец, вставшая ногами на продукты
«Стало плохо или уснул»: водитель «Тойоты» протаранил троллейбус и подбил две машины на мосту
«Так поступают только твари»: бывшие хозяева подбросили заболевшего кота в приют, откуда его брали
Россельхознадзор искал в поезде Пекин — Москва свинину, зараженную чумой
Не заметил в темноте: В Новосибирске водитель сбил 12-летнюю девочку на зебре
В Новосибирской области объявили карантин в 31 детском саду и школе
«Хоть бы в ребенка не отлетел»: в Новосибирске ветер оторвал от забора жестяные листы
Он помогает не падать духом другим детям: 8-летнему Захару нужно дорогостоящее лекарство, которого нет в России
В Новосибирске иномарка врезалась в толпу пешеходов: есть пострадавшие
«Сидим без света, крышу сорвало»: из-за сильного ветра село под Новосибирском осталось без электричества
«Мне было не по себе, что я бездействую»: брат Элджея спасает голодающих цирковых животных