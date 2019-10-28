Не пропустил на светофоре: в Кировском районе таксист врезался в «Хонду»

СЕГОДНЯ 04:27 2019-10-28T05:09:31+03:00

Очевидцы события утверждают, что что до приезда скорой помощи таксист находился без сознания

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В Кировском районе Новосибирска вечером 27 октября произошла авария. В результате ДТП пострадал водитель такси.

— На пересечении улиц Римского-Корсакова и Немировича Данченко водитель такси на автомобиле «Hyundai Solaris» поворачивал с улицы Немировича Данченко на Римского-Корсакова и не пропустил автомобиль «Honda Accord» проезжающий на зеленый свет светофора, — пишут очевидцы случившегося в паблике «АСТ-54». — После столкновения оба автомобиля получили критические повреждения. У «Соляриса» вдавило обе двери, стрельнули подушки безопасности, а у «Аккорда» замялся капот и слетел бампер.

В ГИБДД по Новосибирску КП-Новосибирск сообщили, что в результате аварии, водитель «Hyundai Solaris» получил травмы несовместимые с жизнью. Водитель «Honda Accord» в ДТП не пострадал.

Подписчики паблика утверждают, что до приезда скорой помощи таксист находился без сознания.Фото: "АСТ-54"

Напомним, в сентябре в Новосибирске уже происходила авария с автомобилем такси. Напротив гипермаркета «Лента» столкнулись седаны «Toyota Corolla» и брендированный «Uber» «Hyundai Solaris». По словам пассажира «Тойоты», водитель «Соляриса» ехал на зеленый свет, они же хотели развернуться и не пропустили такси. На месте аварии работали спасатели, полиция и скорая помощь.

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ИСТОЧНИК KP.RU