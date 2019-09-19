Улетел в ограждение: «Тойота» и такси устроили аварию возле «Ленты»
Авария случилась в среду вечером, 18 сентября в Дзержинском районе Новосибирска на Гусинобродском шоссе.
— Напротив гипермаркета «Лента» столкнулись седаны Toyota Corolla и брендированный «Uber» Hyundai Solaris. От удара оба автомобиля получили заметные повреждения передних частей, а «Солярис» еще после столкновения выбросило на металлическое ограждение, — поделился подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
По словам пассажира «Тойоты», водитель «Соляриса» ехал на зеленый свет, они же хотели развернуться и не пропустили такси.
На месте аварии работали спасатели, полиция и скорая помощь. О пострадавших не сообщалось.
«Тойота» и такси устроили аварию возле «Ленты».
ИСТОЧНИК KP.RU