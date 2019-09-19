2019-09-19T03:23:52+03:00
Происшествия

Улетел в ограждение: «Тойота» и такси устроили аварию возле «Ленты»

В городе произошло очередное ДТП с участием машины такси — на месте работали спасатели
Надежда ЯРКОВА
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На месте аварии работали спасатели. Стоп-кадр с видео.На месте аварии работали спасатели. Стоп-кадр с видео.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Авария случилась в среду вечером, 18 сентября в Дзержинском районе Новосибирска на Гусинобродском шоссе.

— Напротив гипермаркета «Лента» столкнулись седаны Toyota Corolla и брендированный «Uber» Hyundai Solaris. От удара оба автомобиля получили заметные повреждения передних частей, а «Солярис» еще после столкновения выбросило на металлическое ограждение, — поделился подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

По словам пассажира «Тойоты», водитель «Соляриса» ехал на зеленый свет, они же хотели развернуться и не пропустили такси.

На месте аварии работали спасатели, полиция и скорая помощь. О пострадавших не сообщалось.

«Тойота» и такси устроили аварию возле «Ленты».

ИСТОЧНИК KP.RU

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