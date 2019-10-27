2019-10-27T14:19:09+03:00
Общество

Искал в интернете, как покончить с собой: пропавшего в Бердске школьника нашли мертвым в лесу

Одной из причин трагичного поступка могли стать неразделенные чувства к девочке
Анастасия САМАРЦЕВА
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Его искали с 22 октября. Фото: «АСТ-54».Его искали с 22 октября. Фото: «АСТ-54».
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Тело мертвого подростка, которого искали с начала этой недели, нашли сегодня вечером, 27 октября. В бердском лесу возле санатория рядом с рекой Раздельная. По предварительной версии, подросток покончил с собой.

Ранее говорилось, что никаких предпосылок для пропажи ребенка не было. Родные и знакомые не замечали за ним изменений, он ни с кем не конфликтовал.

— В браузере компьютера ребенка были найдены поисковые запросы, в них ребенок искал способы самоубийства, — рассказал «КП-Новосибирск» источник в силовых структурах. — После исчезновения подростка из дома родители также обнаружили пропажу определенной суммы денег. Это обнадёживало, что школьник все-таки не наложит на себя руки, что у него есть какие-то планы. Но, увы. По предварительным данным, на такой шаг он пошел из-за неразделенных чувств к девочке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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