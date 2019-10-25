Вместо губ — синяк: косметолог изуродовала лицо сибирячки

СЕГОДНЯ 09:18 2019-10-25T09:18:39+03:00

Девушка уже написала заявление в полицию и намерена вернуть деньги

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Уже третья сибирячка стала жертвой косметолога из движения Емельяна Брауде. Как рассказала сама девушкав соцсетях, она приехала к мастеру, чтобы увеличить губы.

— Встретила она меня в халате и шапочке: кушетка стоит в спальне, препарат достает из тумбочки, — рассказывает девушка в группе revizor.nsk. — Осмотрела, нанесла анестезию, началась процедура. Было очень больно, т.к. ( как я выяснила уже позже) все губы потрошатся иглой.

Девушка терпела, как героиня, ведь все делалось для красоты. Последствия привели клиентку косметолога в ужас.

— Отек спадал, кроме уплотнения на верхней губе, которое болело, ныло и нависало с каждым днем все больше, — объясняет девушка. — Когда я приехала к косметологу, мне объяснили, что так мой иммунитет реагирует на препарат.

Боль у сибирячки не проходит, она требует вернуть деньги. Недобросовестный врач начала скрываться и игнорировать ее просьбы. Девушка написала заявление в полицию.

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ИСТОЧНИК KP.RU