«Мне сломали нос!»: новосибирскую певицу избили в московском салоне красоты

Певица из Новосибирска обвиняет столичного косметолога в избиении. Девушка не думала, что поход в салон красоты обернется для нее сломанным носом и черепно-мозговой травмой. Из-за чего врач поднял руку на клиентку, разбирался корреспондент КП-Новосибирск.

Вместо бьюти-процедур получила сотрясение.

«ПОШЛА ВОН ОТСЮДА»

18 октября Валентина была записана на процедуры в московском салоне красоты. Нашла рекламу в «Инстаграме».

- Конфликт возник из-за того, что врач Олеся С. вынесла препарат без официальной упаковки, в пластиковом холдере (контейнер. - Ред.), - рассказывает девушка на своей странице в «Инстаграме». - Я задала вопрос об отсутствии фирменной коробки и опознавательных знаков бренда.

Ответ врача поразил девушку: «Либо вы доверяете врачу, либо нет». Валентина ответила, что видит косметолога первый раз и поэтому хотела бы убедиться в качестве и оригинальности препарата.

- На мою просьбу я услышала: «Встала и пошла вон отсюда!» Я, лежа на кушетке, включила камеру на телефоне, чтобы записать на видео хамство врача. Она же подошла и резко вырвала телефон из моих рук, - говорит девушка.

Далее девушка рассказывает, что хотела приподняться и забрать телефон, но тут же получила кулаком по голове. Врач начала наносить сильные и резкие удары по лицу: носу, глазу и лбу. Телефон врач пыталась разбить об пол.

Страничка клиники, где работает агрессивный врач. Фото: соцсети.

«ЭТО СУМАСШЕДШАЯ ИЗ ПСИХУШКИ»

Услышав шум, в кабинет вбежали администраторы и кинулись разнимать девушек. Одна держала Валентину, а другая - врача. Косметологу это не помешало держать свою клиентку за волосы и наносить удары по голове и затылку.

- Пока меня держала администратор, косметолог ушла в другое помещение. К этому моменту мои лицо и волосы были в крови от ударов, - вспоминает кошмарный день Валентина.

Врач ушла в подсобное помещение, сибирячка кинулась за ней. В коридоре администратор, увидев окровавленное лицо девушки, решила объяснить это посетителям: «Не обращайте внимания, эта сумасшедшая из психушки».

- Я начала слезно просить, чтобы мне вернули телефон. Пыталась зайти в подсобное помещение, но врач сначала выталкивала меня, а потом начала бить дверью по руке. Посетителям, которые наблюдали эту картину, сотрудники снова заявили, что я сумасшедшая и мой телефон в кабинете. Естественно, там его никто не нашел, - описывает дальнейшее развитие событий Валентина.

Посетители поняли, что девушка не сумасшедшая, и дали ей возможность позвонить маме и мужу. Супруг певицы среагировал оперативно - вызвал полицию.

- Когда врач и администратор услышали это, меня выпустили из заточения, и я пошла искать свой телефон, - продолжает Валентина.

На место происшествия приехали правоохранители и «Скорая помощь». По словам девушки, врачи дали свое заключение: у певицы сломан нос, сотрясение мозга и черепно-мозговая травма. Да и на фотографиях видны синяки и рассечения.

На данный момент сибирячка написала заявление в полицию. Она требует наказать врача по всей строгости закона.

Клиника закрыла свой аккаунт в «Инстаграме» - запись ведется только через сообщения в Сети. КП-Новосибирск готова выслушать вторую сторону конфликта.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="588" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/739453" frameborder="0"></iframe> Сибирячку избили в салоне красоты.

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