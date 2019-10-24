В сети появилось видео страшного ДТП, в котором пострадала 8-летняя девочка

СЕГОДНЯ 11:28 2019-10-24T11:37:26+03:00

Пострадавший ребенок был доставлен в реанимацию с тяжелыми травмами

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Авария, в которой пострадала 8-летняя девочка попала в кадр камеры видеонаблюдения. Напомним, ДТП случилось утром 23 октября, когда 22-летний мужчина за рулем автомобиля «Тойота Ярис» ехал по улице Аксенова со стороны улицы Баганской в сторону Бассейного переулка. Около дома № 38 на улице Аксенова он наехал на 8-летнюю девочку, которая переходила дорогу.

— В результате произошедшей аварии, пострадавшая девочка получила перелом ноги и тяжелую черепно-мозговую травму, — сообщал инспектор пропаганды ГИБДД Владислав Савченков. — Она была доставлена в отделение реанимации.

Видео с произошедшим ДТП попало в сеть. В комментариях под постом многие люди написали о том, что винить в этой аварии только водителя нельзя:

— Хорошо, что девочка выжила. Удар такой сильный.

— Тут все неоднозначно: водитель ее мог просто не заметить.

— Нужно снижать скорость перед остановками, — пишут люди.

В интернете появилось видео жуткого ДТП, в котором пострадала 8-летняя девочка.

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ИСТОЧНИК KP.RU