2019-10-24T11:37:26+03:00
Происшествия

В сети появилось видео страшного ДТП, в котором пострадала 8-летняя девочка

Пострадавший ребенок был доставлен в реанимацию с тяжелыми травмами
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
В сети появилось видео, на котором водитель сбил 8-летнюю девочку. Фото: ГИБДД НовосибирскаВ сети появилось видео, на котором водитель сбил 8-летнюю девочку. Фото: ГИБДД Новосибирска
Изменить размер текста:

Авария, в которой пострадала 8-летняя девочка попала в кадр камеры видеонаблюдения. Напомним, ДТП случилось утром 23 октября, когда 22-летний мужчина за рулем автомобиля «Тойота Ярис» ехал по улице Аксенова со стороны улицы Баганской в сторону Бассейного переулка. Около дома № 38 на улице Аксенова он наехал на 8-летнюю девочку, которая переходила дорогу.

— В результате произошедшей аварии, пострадавшая девочка получила перелом ноги и тяжелую черепно-мозговую травму, — сообщал инспектор пропаганды ГИБДД Владислав Савченков. — Она была доставлена в отделение реанимации.

Видео с произошедшим ДТП попало в сеть. В комментариях под постом многие люди написали о том, что винить в этой аварии только водителя нельзя:

— Хорошо, что девочка выжила. Удар такой сильный.

— Тут все неоднозначно: водитель ее мог просто не заметить.

— Нужно снижать скорость перед остановками, — пишут люди.

В интернете появилось видео жуткого ДТП, в котором пострадала 8-летняя девочка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«У девочки перелом ноги»: новосибирец на иномарке сбил 8-летнюю школьницу

Сейчас ребенок находится в больнице (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сибирячка подожгла знакомого, который спаивал ее мужа
Убийца, вышедший из тюрьмы, избил до смерти отца-пенсионера
14-летнего Женю не могут найти: следователи возбудило дело по статье «убийство»
Лежит без движения: в Новосибирске иномарка сбила женщину
Банк УРАЛСИБ снизил минимальную ставку по ипотеке до 8,99% годовых
«Порванные связки и толпа людей»: Рита Дакота в восторге от концерта в Новосибирске
Умер после продолжительной болезни: ушел из жизни депутат областного заксобрания
Отпуск не удался: в Толмачево задержали двух дебоширов
Под камерами на красный: сибирская лихачка 32 раза серьезно нарушила правила движения
Мамы их еще не держали на руках: Ульяна и Ваня не могут сами дышать
В Новосибирске приступили к ремонту лестницы возле станции метро Гагаринская
Новосибирские риелторы выплатили 1,3 миллиона рублей клиенту из-за скрытых собственников
«Руки оторвать»: в Новосибирске ищут хозяев украденных аккумуляторов
Жизнь дороже: в Новосибирской области могут увеличить штраф за выезд на лед
Вышли 200 человек: этой ночью в Бердске искали 14-летнего мальчика
«Академгородок 2.0» обойдется бюджету в 430 миллиардов рублей
Будет мешать убирать снег: в Новосибирске власти требуют снести крыльцо у магазина
Ушел в колледж и не вернулся: в Новосибирске ищут 17-летнего подростка в пиджаке с погонами РЖД
«Его, кажется, продать хотели»: в Новосибирске загорелся частный дом
«Болела голова, а оказалось - рак»: чтобы спасти жизнь молодой мамы, нужен миллион рублей
Прокуратура проверяет новосибирский детсад, где на детей упал шкаф