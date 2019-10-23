«У девочки перелом ноги»: новосибирец на иномарке сбил 8-летнюю школьницу

СЕГОДНЯ 07:37 2019-10-23T07:39:38+03:00

Сейчас ребенок находится в больнице

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В среду, 23 октября, в 9.40 утра на улице Аксенова иномарка сбила девочку.

- Водитель 1997 года рождения на автомобиле «Тойота» ехал по улице Аксенова со стороны улицы Баганской в сторону поселка Бассейный, - рассказывают подробности случившегося в ГИБДД города Новосибирска. - У дома №38 новосибирец сбил восьмилетнюю девочку.

Удар был такой силы, что девочка получила тяжелые травмы:

- У девочки - перелом ноги, - продолжают в ГИБДД города Новосибирска. - Сейчас она находится в больнице.

Как уверяет водитель, он сбил ребенка вне пешеходного перехода. Однако школьница озвучила совсем другую версию:

- Девочка утверждает, что ее сбила машина в зоне пешеходного перехода, - поясняют в ГИБДД города Новосибирска.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД: они выясняют все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU