«У девочки перелом ноги»: новосибирец на иномарке сбил 8-летнюю школьницу
В среду, 23 октября, в 9.40 утра на улице Аксенова иномарка сбила девочку.
- Водитель 1997 года рождения на автомобиле «Тойота» ехал по улице Аксенова со стороны улицы Баганской в сторону поселка Бассейный, - рассказывают подробности случившегося в ГИБДД города Новосибирска. - У дома №38 новосибирец сбил восьмилетнюю девочку.
Удар был такой силы, что девочка получила тяжелые травмы:
- У девочки - перелом ноги, - продолжают в ГИБДД города Новосибирска. - Сейчас она находится в больнице.
Как уверяет водитель, он сбил ребенка вне пешеходного перехода. Однако школьница озвучила совсем другую версию:
- Девочка утверждает, что ее сбила машина в зоне пешеходного перехода, - поясняют в ГИБДД города Новосибирска.
Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД: они выясняют все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU