2019-10-24T03:08:35+03:00
Общество

Вышли 200 человек: этой ночью в Бердске искали 14-летнего мальчика

Результатов пока нет, добровольцы разошлись в половине первого часа
Екатерина КОМЯКОВА
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На поиски ребенка вышли около 200 человек. Фото: vk.com/svidetelberdskНа поиски ребенка вышли около 200 человек. Фото: vk.com/svidetelberdsk
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Накануне, около шести вечера, волонтеры отряда «Лиза Алерт» Новосибирск объявили активный сбор добровольцев на поиски четырнадцатилетнего Евгения Шуршалина. Поиски проходили в Бердске, на улицу вышло около 200 человек. Ребенка искали в городе, прилегающих лесных территориях. Пока результатов нет.

— Форма одежды: город/лес, с собой — перекус, фонари, рации, батарейки,- предупредили волонтеры.

В половине первого ночи поиски были завершены, предположительно они вновь начнутся сегодня.

Напомним, 14-летний Евгений Шуршалин пропал 22 октября, ушел в школу, но на занятиях не появился.

Приметы Евгения: рост 170-175 сантиметров, худощавое телосложение, волосы темно-русые, глаза карие. Был одет в черную куртку, болотного цвета штаны, черные ботинки и серую шапку. С собой был серый рюкзак.

Если вы видели мальчика, сообщите об этом по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

Евгений Шуршалин пропал 22 октября. Фото: "Лиза Алерт" Новосибирск.

Евгений Шуршалин пропал 22 октября. Фото: "Лиза Алерт" Новосибирск.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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