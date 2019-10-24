Вышли 200 человек: этой ночью в Бердске искали 14-летнего мальчика
Накануне, около шести вечера, волонтеры отряда «Лиза Алерт» Новосибирск объявили активный сбор добровольцев на поиски четырнадцатилетнего Евгения Шуршалина. Поиски проходили в Бердске, на улицу вышло около 200 человек. Ребенка искали в городе, прилегающих лесных территориях. Пока результатов нет.
— Форма одежды: город/лес, с собой — перекус, фонари, рации, батарейки,- предупредили волонтеры.
В половине первого ночи поиски были завершены, предположительно они вновь начнутся сегодня.
Напомним, 14-летний Евгений Шуршалин пропал 22 октября, ушел в школу, но на занятиях не появился.
Приметы Евгения: рост 170-175 сантиметров, худощавое телосложение, волосы темно-русые, глаза карие. Был одет в черную куртку, болотного цвета штаны, черные ботинки и серую шапку. С собой был серый рюкзак.
Если вы видели мальчика, сообщите об этом по телефону 8-800-700-54-52 или 112.
Евгений Шуршалин пропал 22 октября. Фото: "Лиза Алерт" Новосибирск.
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ИСТОЧНИК KP.RU