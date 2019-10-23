«Родные с ума сходят»: в Бердске пропал школьник с серым рюкзаком
В Бердске полиция и волонтеры ищут пропавшего подростка: 14-летний Евгений Шуршилин пропал 22 октября.
— Когда мальчик уходил из дома, он был одет в черную куртку, болотного цвета штаны, черные ботинки и серая шапка. С собой у ребенка был серый рюкзак, — сообщается в ориентировки поискового отряда «Лиза Алерт».
По данным волонтеров поискового отряда, Евгений ушел вчера в школу, но на занятиях так и не появился. Сейчас они общаются с одноклассниками школьника, педагогами, соседями и друзьями, чтобы понять, куда ребенок мог пойти.
— Из особых примет у ребенка на левой кисти между большим и указательным пальцем пятно красноватое такое, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск отец мальчика Алексей Сергеевич.
Приметы Евгения такие: 170-175 сантиметров, худощавое телосложение, волосы темно-русые, глаза карие.
Всех, кому что-либо известно о месте нахождения пропавшего или тех, кто его видел после 22 октября 2019 года просим сообщить по номеру 8-800-700-54-52 (бесплатный телефон поискового отряда «Лиза Алерт») или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU