2019-10-23T16:46:03+03:00
Общество

«Болела голова, а оказалось - рак»: чтобы спасти жизнь молодой мамы, нужен миллион рублей

Именно столько не хватает на операцию в Израиле – реальный шанс на выздоровление сибирячки
Татьяна СОЛОВОВА
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Лиза вместе с мужем растит двоих детей. Фото: личный архив.Лиза вместе с мужем растит двоих детей. Фото: личный архив.
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О своем диагнозе 21-летняя Лиза Веремейчик узнала чуть больше года назад: тогда у молодой мамы обнаружили рак.

- У жены стала сильно болеть голова. Мы обратились в поликлинику, где терапевт два месяца лечил ей остеохондроз, - рассказывает Роман Веремейчик, супруг Лизы. - Лечение не помогало, а боли усиливались.Мы приняли решение самостоятельно сделать МРТ. Тогда у моей жены нашли опухоль в области гайморовой пазухи.

В России врачи лишь разводят руки: никто не берется оперировать маму двоих детей.

- Совсем недавно жена была в московской клинике: единственное, что нам смогли предложить – это специальное лечение, чтобы помешать опухоли расти, - говорит Роман.

Попытаться спасти Лизу берутся в израильской клинике, но цене шанса на жизнь – более 4 миллионов рублей. Таких денег у семьи нет.

- Нам удалось собрать 3 миллиона рублей, осталось еще найти четверть суммы, - говорит Роман. – Причем чем быстрее, тем лучше: клиника уже может нас принять, и тянуть нельзя.

Если вы готовы помочь Лизе, то связаться с ее мужем можно по тел. 8-952-914-48-51.

ИСТОЧНИК KP.RU

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