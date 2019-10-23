«Болела голова, а оказалось - рак»: чтобы спасти жизнь молодой мамы, нужен миллион рублей
О своем диагнозе 21-летняя Лиза Веремейчик узнала чуть больше года назад: тогда у молодой мамы обнаружили рак.
- У жены стала сильно болеть голова. Мы обратились в поликлинику, где терапевт два месяца лечил ей остеохондроз, - рассказывает Роман Веремейчик, супруг Лизы. - Лечение не помогало, а боли усиливались.Мы приняли решение самостоятельно сделать МРТ. Тогда у моей жены нашли опухоль в области гайморовой пазухи.
В России врачи лишь разводят руки: никто не берется оперировать маму двоих детей.
- Совсем недавно жена была в московской клинике: единственное, что нам смогли предложить – это специальное лечение, чтобы помешать опухоли расти, - говорит Роман.
Попытаться спасти Лизу берутся в израильской клинике, но цене шанса на жизнь – более 4 миллионов рублей. Таких денег у семьи нет.
- Нам удалось собрать 3 миллиона рублей, осталось еще найти четверть суммы, - говорит Роман. – Причем чем быстрее, тем лучше: клиника уже может нас принять, и тянуть нельзя.
Если вы готовы помочь Лизе, то связаться с ее мужем можно по тел. 8-952-914-48-51.
ИСТОЧНИК KP.RU