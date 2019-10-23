В Новосибирске поручения Андрея Травникова по вводу долгостроев исполнит минстрой региона

СЕГОДНЯ 14:34 2019-10-23T14:34:41+03:00

Региональное правительство делает все возможное в рамках правового поля, чтобы защитить обманутых дольщиков. Фото: Иван МАКЕЕВ

Завершение строительства многоквартирных домов по проспекту Дзержинского и улице Чукотской на контроле

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Сегодня, 23 октября, соответствующие поручения дал губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе личного приема граждан. На встрече рассмотрели вопросы долевого строительства.

Андрей Травников подчеркнул, что в сейчас начинает работать Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства, деятельность которого направлена на завершение строительства домов, возводящихся с привлечением денежных средств граждан. Также губернатор дал ряд поручений министерству строительства Новосибирской области по достройке объектов по проспекту Дзержинского и улице Чукотской в Новосибирске.

В числе поручений — проработка вопросов, связанных с вводом обозначенных объектов, а также вопросов подключения объектов к системе отопления и монтажа лифтового оборудования, совершенствования механизмов непосредственного взаимодействия между подрядчиком и дольщиками по заключения договоров субподряда, порядка оплаты и другим.

Исполнение всех поручений взято министерством строительства Новосибирской области на жесткий контроль.

Напомним, что региональное правительство в лице министерства строительства в настоящее время делает все возможное в рамках правового поля по защите прав пострадавших дольщиков.

СПРАВКА

Во исполнение поручения Губернатора Новосибирской области при министерстве строительства Новосибирской области создано порядка 40 рабочих групп по определению мероприятий для завершения строительства «проблемных» жилых домов (жилых комплексов). С начала 2019 года проведено 64 заседания рабочих групп с участием инициативных групп граждан — участников долевого строительства, сотрудников прокуратуры и органов МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU