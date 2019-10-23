Общественная палата Новосибирской области приняла участие в обсуждении проекта «Университеты — гражданскому обществу»

СЕГОДНЯ 13:30 2019-10-23T13:30:54+03:00

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В Сибирском институте управления — филиале РАНХиГС состоялся круглый стол «Участие университетов СФО в развитии гражданского общества: практики и возможности». Круглый стол организован в рамках реализации федерального проекта «Университеты — гражданскому обществу». Проект направлен на включение потенциала университетов России в решение задач развития гражданского общества, становления некоммерческого сектора экономики и повышения качества оказания социальных услуг гражданам с участием СО НКО.

Участие в заседании приняла председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева. Она выступила с докладом о реализации проекта «Университеты — гражданскому обществу» на площадках высших учебных заведений в регионах Сибири. Она подчеркнула, что цель проекта — разработать и применить модели ВУЗа как центра инноваций в социальной сфере, обеспечивающего ресурсную поддержку развития гражданского общества и некоммерческого сектора.

— Проект нацелен на то, чтобы привлечь высшие учебные заведения к развитию гражданского общества. Это подразумевает обучение, консультирование и подготовку кадров для некоммерческого сектора. Сегодня университеты призваны стать теми центрами, где наши НКО могут повышать свой профессионализм. Сегодня все больше некоммерческий сектор вовлекается в социальную сферу, — отметила Галина Гриднева.

ИСТОЧНИК KP.RU