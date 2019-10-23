Не уступил дорогу: в Кировском районе иномарка врезалась в трамвай

СЕГОДНЯ 09:57 2019-10-23T09:57:38+03:00

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Утром 23 октября в Кировском районе Новосибирска произошла авария. Легковой автомобиль «Рено» не уступил дорогу трамваю.

— Водитель «Рено» при выезде со второстепенной дороги не пропустил трамвай, — рассказал читатель КП-Новосибирск. — Произошло ДТП в районе улицы Сибиряков-гвардейце 51\1.

Оба транспортных средства получили повреждения в аварии. Фото:читатель КП-Новосибирск

Судя по всему, из-за произошедшего некоторое время было затруднено автомобильное движение и движение по трамвайным путям. Как машина, так и трамвай в результате аварии получили повреждения. У автомобиля смята задняя часть около левой задней двери. У трамвая же оказалась повреждена передняя часть в области фары.

Авария произошла утром 23 октября. Фото:читатель КП-Новосибирск

Напомним, что сегодня утром на перекрестке улиц Советской и Железнодорожной столкнулись кроссовер «Toyota RAV4» и серебристый внедорожник «Mitsubishi Pajero». В результате аварии повреждения получили оба автомобиля.

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По предварительной информации, пострадавших нет (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU