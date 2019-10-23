2019-10-23T06:38:45+03:00
Общество

Не поделили дорогу: два автомобиля столкнулись на перекрестке

По предварительной информации, пострадавших нет
Анна ПАШАГИНА
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Виновник ДТП устанавливается. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».Виновник ДТП устанавливается. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
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Утром 23 октября на пересечении двух улиц произошла авария. Автомобили не поделили дорогу в центре Новосибирска.

— На перекрестке улиц Советской и Железнодорожной столкнулись кроссовер Toyota RAV4 и серебристый внедорожник Mitsubishi Pajero, — сообщает очевидец в группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

На фотографии видно, что у одной из машин пострадала боковая часть. Скорее всего, у второй машины пострадала передняя часть так как на асфальте лежат обломки.

По предварительной информации пострадавших в этой аварии нет. Виновник ДТП устанавливается.

Сейчас проезд через перекресток затруднен из-за случившегося.

Сибиряки в комментариях стали предполагать, почему два автомобиля могли столкнуться друг с другом:

— Кто-то кого-то не пропустил. Опять авария на пустом месте.

— Странно, опять авария, а я машины такси не вижу.

— Гололед на улицах страшный, вот и столкнулись.

ИСТОЧНИК KP.RU

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