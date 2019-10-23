Не поделили дорогу: два автомобиля столкнулись на перекрестке
Утром 23 октября на пересечении двух улиц произошла авария. Автомобили не поделили дорогу в центре Новосибирска.
— На перекрестке улиц Советской и Железнодорожной столкнулись кроссовер Toyota RAV4 и серебристый внедорожник Mitsubishi Pajero, — сообщает очевидец в группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
На фотографии видно, что у одной из машин пострадала боковая часть. Скорее всего, у второй машины пострадала передняя часть так как на асфальте лежат обломки.
По предварительной информации пострадавших в этой аварии нет. Виновник ДТП устанавливается.
Сейчас проезд через перекресток затруднен из-за случившегося.
Сибиряки в комментариях стали предполагать, почему два автомобиля могли столкнуться друг с другом:
— Кто-то кого-то не пропустил. Опять авария на пустом месте.
— Странно, опять авария, а я машины такси не вижу.
— Гололед на улицах страшный, вот и столкнулись.
ИСТОЧНИК KP.RU