Новосибирская активистка на практике приучает детей быть милосердными и уметь сострадать другим

СЕГОДНЯ 06:55 2019-10-23T07:00:20+03:00

Ирина Ивановна Шульгина преподает в воскресной школе и водит детей в дом ветеранов, чтобы с ранних лет научить подростков состраданию и понимаю.

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Ирина Ивановна Шульгина - активистка. Каждый день она работает с пожилыми людьми, а также пишет различные гранты и преподает в воскресной школе. Женщина отдается своей работе на 100 процентов и любит то, что делает.

В юности Ирина Ивановна работала в детских домах. Привлекала различные структуры, чтобы развлечь детей. Была воспитателем, педагогом-организатором и даже заместителем директора по воспитательной работе.

Сегодня активистка, вместе со своими воспитанниками организует всевозможные поездки и концерты для людей преклонного возраста, делая все для того, чтобы пожилые люди почувствовали себя нужными и у них появились силы жить дальше.

Поначалу было сложно, её ученики не сразу понимали, какая помощь от них требуется. Но вот уже пять лет дети из воскресной школы помогают Ирине Ивановне в уходе за ветеранами.

- Детям нужно не на словах говорить, а делом показывать. Да, всех мы не обогреем, но многим можем уделить внимание, - говорит педагог. - Сейчас мы обучаем пенсионеров компьютерной грамотности. Они могут сами печатать и знают, что такое интернет. Правда, с мышкой обращаться не совсем получается - курсор туда-сюда бегает, а ветераны за ним не успевают, - улыбается женщина... Читать далее