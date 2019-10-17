От детдомовцев до ветеранов: сибирячка нашла себя в служении людям

Ирина Ивановна Шульгина - активистка. Работает с пожилыми людьми, пишет различные гранты и преподает в воскресной школе. Женщина отдается своей работе на все 100 процентов и любит то, что делает. Ирина Ивановна приучает детей быть милосердными и уметь сострадать другим.

ЮНОСТЬ

Новосибирский дом ветеранов в Заельцовском районе. Открываешь дверь в здание - пахнет как в больнице: лекарствами и едой из столовой. Ирина Ивановна встречает нас в холле с лучезарной улыбкой на лице.

- Я и не знаю, с чего рассказ-то о себе начать, - смеется Ирина Ивановна. - Родилась в Новосибирске и всю жизнь прожила здесь, окончила педагогический институт, в детстве на баяне играла и пела, активисткой была.

Ирину Ивановну всегда окружали люди, ведь где музыка, там и народ. Уже с 14 лет она внештатно работала баянистом по лагерям - разучивала с детьми песни глубокого содержания. Женщина уверена: каждая песня несет смысловую нагрузку, каждая из них к чему-то призывает.

- Я в юности работала в детских домах. Была и воспитателем, и педагогом-организатором, и заместителем директора по воспитательной работе. Привлекала различные структуры, чтобы развлечь детей. Они и так обделены вниманием, - рассуждает Ирина Ивановна. - Мне хотелось им дать все, но что я одна могу сделать? Поэтому приходилось прибегать к помощи общественных организаций.

По воле судьбы Ирина Ивановна познакомилась с настоятелем храма Михаила Архангела отцом Владимиром (Соколовым). Он был руководителем отдела по тюремному служению.

- Так и началось наше с ним сотрудничество. Я приглашала игумена Владимира к нам в детский дом. 80 процентов детей были из неблагополучных семей. Мы приезжали с ними в женские тюрьмы с концертами, потому что у многих мамы сидели там. Представляете, какие встречи были? - вспоминает Ирина Шульгина.

Таким образом между батюшкой и Ириной Ивановной завязалась теплая и крепкая дружба.

Женщина до сих пор играет на баяне и поет. Фото: личный архив.

«ХРАМ - ЭТО ОСТРОВОК СПАСЕНИЯ»

Со временем из детских домов детей стали забирать чаще, и количество их уменьшилось. Ирине Ивановне не хватало масштаба, чтобы продолжить работу. Тогда отец Владимир позвал ее в храм. Так и организовали воскресную школу.

- Наши дети изучают вероучительные предметы. Например, закон Божий, колокольный звон, храмоведение и много других предметов. Еще один важный аспект обучения - приучение детей к труду, - объясняет суть работы школы Ирина Ивановна.

Что такое приучение к труду? Это воспитание в детях чувства меры и вкуса, уважение и любовь к природе. Воскресная школа при храме интересна тем, что дети посещают всевозможные музеи, выставки.

В воскресной школе две группы: дошкольники и ученики общеобразовательных школ. В этом году обучаться в храме решили 115 детей. Это рекордное количество. Для маленьких предметы несложные, например, изучение календаря - ребятам рассказывают про государственные и церковные праздники. И уже с раннего возраста детям объясняют, что вся отечественная история стоит на православии.

- Мы даем детям возможность напитать души, сердца. Вы сами видите, сколько жестокости и негатива в нашем мире. Храм - островок спасения, это дом Бога, - уверена женщина.

На уроках детям объясняют, что они должны любить природу и уважать старшее поколение и что не должны взращивать в себе гордыню. Да и многие другие истины ребята узнают именно в воскресной школе.

Ирина Ивановна вместе со своей воспитанницей. Фото: личный архив.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Ирина Ивановна решила прививать подросткам чувство сострадания и милосердия на практике - привела ребят в дом ветеранов. Поначалу было сложно, ученики не сразу понимали, что от них требуется. Но вот уже пять лет дети из воскресной школы помогают Ирине Ивановне в уходе за ветеранами.

- Детям нужно не на словах говорить, а делом показывать. Да, всех мы не обогреем, но многим можем уделить внимание, - говорит педагог.

Ирина Ивановна вместе с воспитанниками организует всевозможные поездки, концерты, делая все для того, чтобы люди преклонного возраста почувствовали себя нужными и у них появились силы жить дальше.

- Сейчас мы обучаем пенсионеров компьютерной грамотности. Они могут сами печатать и знают, что такое интернет. Правда, с мышкой обращаться не совсем получается - курсор туда-сюда бегает, а ветераны за ним не успевают, - улыбается женщина.

Каждый год Ирина Ивановна пишет грант православной инициативы. Он находится под чутким руководством Патриарха всея Руси Кирилла. Направление, которое выбрали в Новосибирске, - социальное служение.

Два года подряд они выигрывают этот грант. В этот раз у Ирины Ивановны уже есть новая идея, которую они хотят воплотить вместе с домом ветеранов и воскресной школой.