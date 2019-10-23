Только хозяевам- живодерам не возвращайте: покалеченного пса прооперируют в Новосибирске
Избитую собаку Графа из Новокузнецка привезут на лечение в Новосибирск. Об этом сообщили волонтеры приюта «Шанс на жизнь». Напомним, ранее мы писали историю этого песика. Он стал жертвой своего собственного хозяина-живодера.
— Графа в четверг везем на операцию, врачи дали добро! Отек довольно быстро спал с головы, чувствует себя пес отлично! — пишут волонтеры в группе приюта.
Приблизительная стоимость операции 50 тысяч рублей. Точная сумма будет названа после обследования пса в Новосибирской клинике.
Пользователи социальных сетей переживают за Графа не меньше, чем волонтеры приюта:
— Я надеюсь, на садиста заявление написали? Е нужно его в эту семью возвращать!
— Граф, держись! Мы с тобой морально!
— Как только нужна будет помощь, то сообщайте сразу же! Будем собирать с миру по нитки.
Из-за своего хозяина собака осталась без глаза. Фото: «Шанс на жизнь»
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ИСТОЧНИК KP.RU