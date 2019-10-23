Только хозяевам- живодерам не возвращайте: покалеченного пса прооперируют в Новосибирске

СЕГОДНЯ 05:57 2019-10-23T05:57:43+03:00

Графу сделают операцию в столице Сибири. Фото: «Шанс на жизнь»

Пользователи соцсетей переживают за раненое животное и желают ему здоровья

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Избитую собаку Графа из Новокузнецка привезут на лечение в Новосибирск. Об этом сообщили волонтеры приюта «Шанс на жизнь». Напомним, ранее мы писали историю этого песика. Он стал жертвой своего собственного хозяина-живодера.

— Графа в четверг везем на операцию, врачи дали добро! Отек довольно быстро спал с головы, чувствует себя пес отлично! — пишут волонтеры в группе приюта.

Приблизительная стоимость операции 50 тысяч рублей. Точная сумма будет названа после обследования пса в Новосибирской клинике.

Пользователи социальных сетей переживают за Графа не меньше, чем волонтеры приюта:

— Я надеюсь, на садиста заявление написали? Е нужно его в эту семью возвращать!

— Граф, держись! Мы с тобой морально!

— Как только нужна будет помощь, то сообщайте сразу же! Будем собирать с миру по нитки.

Из-за своего хозяина собака осталась без глаза. Фото: «Шанс на жизнь»

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ИСТОЧНИК KP.RU