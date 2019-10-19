«Пес лежал в крови, с выбитым глазом»: хозяин-живодер искалечил собаку молотком
История о собаке из Новокузнецка, которую искалечил собственный хозяин, облетела все социальные сети. Сейчас животному срочно требуется операция в Новосибирске, и волонтеры обратились за помощью к сибирякам и рассказали, что произошло с животным.
Оказалось, что собака по имени Граф стала «козлом отпущения» в семейной ссоре. Когда волонтер увидела его в первые, то пришла в ужас. У Графа был выбит глаз и отекла морда, он лежал весь в крови.
— Муж хозяйки решил сорвать свою злобу на бедном животном, нанеся ему около 5 ударов молотком по голове! — рассказывает волонтер приюта «Шанс на жизнь», где сейчас находится пес. — Хозяева приняли решение об усыплении собаки из-за отсутствия финансов на лечение и невозможности ухаживать и держать собаку у себя. Таким образом, Граф попал к нам на попечение.
У Графа проломлен череп, но, к счастью, мозг не задет.
— Мы собираемся делать ему операцию в одной из ветеринарных клиник Новосибирска. В нашем городе такого просто не делают. Уже отправили все анализы и ждем ответа, — пишут в группе приюта в социальных сетях.
Как только из новосибирской клиники придет ответ, приют начнет сборы на помощь Графу.
ИСТОЧНИК KP.RU