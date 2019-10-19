«Пес лежал в крови, с выбитым глазом»: хозяин-живодер искалечил собаку молотком

СЕГОДНЯ 07:19 2019-10-19T07:19:38+03:00

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История о собаке из Новокузнецка, которую искалечил собственный хозяин, облетела все социальные сети. Сейчас животному срочно требуется операция в Новосибирске, и волонтеры обратились за помощью к сибирякам и рассказали, что произошло с животным.

Оказалось, что собака по имени Граф стала «козлом отпущения» в семейной ссоре. Когда волонтер увидела его в первые, то пришла в ужас. У Графа был выбит глаз и отекла морда, он лежал весь в крови.

— Муж хозяйки решил сорвать свою злобу на бедном животном, нанеся ему около 5 ударов молотком по голове! — рассказывает волонтер приюта «Шанс на жизнь», где сейчас находится пес. — Хозяева приняли решение об усыплении собаки из-за отсутствия финансов на лечение и невозможности ухаживать и держать собаку у себя. Таким образом, Граф попал к нам на попечение.

У Графа проломлен череп, но, к счастью, мозг не задет.

— Мы собираемся делать ему операцию в одной из ветеринарных клиник Новосибирска. В нашем городе такого просто не делают. Уже отправили все анализы и ждем ответа, — пишут в группе приюта в социальных сетях.

Как только из новосибирской клиники придет ответ, приют начнет сборы на помощь Графу.

ИСТОЧНИК KP.RU