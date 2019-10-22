В Новосибирске наградили охранников агентства безопасности «Гвардия»

СЕГОДНЯ 08:48 2019-10-22T08:48:24+03:00

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В агентстве безопасности «Гвардия» состоялось торжественное мероприятие с награждением отличившихся сотрудников.

Представитель группы компаний «Мегаполис» в Сибирском федеральном округе вручил благодарственное письмо Генеральному директору Агентства Безопасности ГВАРДИЯ Вячеславу Жиркову.

«Вашу работу отличает высокий профессионализм, качественное и своевременное выполнение договорных обязательств, умение грамотно и оперативно решать все поставленные задачи по обеспечению комплексной безопасности» - отмечено в письме.

Кроме того, ГК «Мегаполис» отдельно поблагодарили начальника службы охраны ООО ЧОП «СПОРТЭКС» Махлейт Николая Ивановича, который добросовестно на протяжении ряда лет выполняет свои обязанности по организации охраны объектов ГК.

Ему, а также охранникам ООО ЧОП «Спортэкс» Карлову Сергею Сергеевичу и Матрашову Максиму Юрьевичу Генеральный директор ГВАРДИИ Вячеслав Жирков вручил денежные премии.

Так руководство Агентства Безопасности ГВАРДИЯ отметило слаженную и профессионально-грамотную работу бойцов при задержании преступника в составе группы быстрого реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU