2019-10-22T08:48:24+03:00
Общество

В Новосибирске наградили охранников агентства безопасности «Гвардия»

Представитель группы компаний «Мегаполис» в СФО вручил благодарственное письмо генеральному директору агентства безопасности «Гвардия»
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Сотрудники агентства безопасности «Гвардия» вручили свои награды. Фото: агентство безопасности «Гвардия».Сотрудники агентства безопасности «Гвардия» вручили свои награды. Фото: агентство безопасности «Гвардия».
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В агентстве безопасности «Гвардия» состоялось торжественное мероприятие с награждением отличившихся сотрудников.

Представитель группы компаний «Мегаполис» в Сибирском федеральном округе вручил благодарственное письмо Генеральному директору Агентства Безопасности ГВАРДИЯ Вячеславу Жиркову.

«Вашу работу отличает высокий профессионализм, качественное и своевременное выполнение договорных обязательств, умение грамотно и оперативно решать все поставленные задачи по обеспечению комплексной безопасности» - отмечено в письме.

Кроме того, ГК «Мегаполис» отдельно поблагодарили начальника службы охраны ООО ЧОП «СПОРТЭКС» Махлейт Николая Ивановича, который добросовестно на протяжении ряда лет выполняет свои обязанности по организации охраны объектов ГК.

Ему, а также охранникам ООО ЧОП «Спортэкс» Карлову Сергею Сергеевичу и Матрашову Максиму Юрьевичу Генеральный директор ГВАРДИИ Вячеслав Жирков вручил денежные премии.

Так руководство Агентства Безопасности ГВАРДИЯ отметило слаженную и профессионально-грамотную работу бойцов при задержании преступника в составе группы быстрого реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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