В Новосибирске наградили охранников агентства безопасности «Гвардия»
В агентстве безопасности «Гвардия» состоялось торжественное мероприятие с награждением отличившихся сотрудников.
Представитель группы компаний «Мегаполис» в Сибирском федеральном округе вручил благодарственное письмо Генеральному директору Агентства Безопасности ГВАРДИЯ Вячеславу Жиркову.
«Вашу работу отличает высокий профессионализм, качественное и своевременное выполнение договорных обязательств, умение грамотно и оперативно решать все поставленные задачи по обеспечению комплексной безопасности» - отмечено в письме.
Кроме того, ГК «Мегаполис» отдельно поблагодарили начальника службы охраны ООО ЧОП «СПОРТЭКС» Махлейт Николая Ивановича, который добросовестно на протяжении ряда лет выполняет свои обязанности по организации охраны объектов ГК.
Ему, а также охранникам ООО ЧОП «Спортэкс» Карлову Сергею Сергеевичу и Матрашову Максиму Юрьевичу Генеральный директор ГВАРДИИ Вячеслав Жирков вручил денежные премии.
Так руководство Агентства Безопасности ГВАРДИЯ отметило слаженную и профессионально-грамотную работу бойцов при задержании преступника в составе группы быстрого реагирования.
ИСТОЧНИК KP.RU