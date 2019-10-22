2019-10-22T06:58:02+03:00
Происшествия

Угрожал ножом: жулик в медицинской маске ограбил офис микрозаймов в Новосибирске

Сейчас полиция ищет преступника
Владимир ПТАШНИК
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Полицейские просят помощи граждан в поисках преступника. Фото: пресс-служба МВД по Новосибирской областиПолицейские просят помощи граждан в поисках преступника. Фото: пресс-служба МВД по Новосибирской области
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Пресс-служба МВД по Новосибирской области опубликовало видео ограбления офиса микрокредитной организации. Они просят помочь с поисками нападавшего.

Само преступление произошло утром 20-го октября. В офис финансовой организации, расположенной на улице Дуси-Ковальчук ворвался мужчина, которому на вид 30-35 лет. Подозреваемый был одет в зеленую куртку и джинсы, а его лицо прикрывала медицинская маска. Нападавший был вооружен ножом, которым и угрожал работающим там девушкам. В результате нападения, подозреваемый украл 9 тысяч рублей.

— По подозрению в совершении кражи разыскивается мужчина, изображенный на видео. Всех, кому что-либо известно о подозреваемом, просят обратиться в полицию по телефонам: 232-10-74, 8-952-944-2179. Конфиденциальность гарантируется, — сообщает пресс-служба МВД по Новосибирской области.

Это уже не первый случай, когда микрокредитные организации подвергаются нападению: 15-го октября было совершенно аналогичное преступление, только тогда добыча преступника была куда больше.

Преступник в медицинской маске ограбил офис микрозаймов в Заельцовском районе.Видео ограбления с камеры наблюдения. Видео: пресс-служба МВД по Новосибирской области.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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